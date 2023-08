Nữ chính "Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa" bị chê không có khí chất tiểu thư, trông như người hầu

HHT - Lên sóng những tập đầu tiên, “Kiệu Hoa Hỷ Sự” - phiên bản remake của “Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý” được đánh giá là không quá tệ. Nhưng so với bản gốc, phim vẫn kém hơn nhiều mặt, điểm trừ lớn nhất là nữ diễn viên chính bị netizen chê “không có khí chất tiểu thư, trông như người hầu”.

Bộ phim cổ trang Kiệu Hoa Hỷ Sự là phiên bản remake của Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý. Phim gốc lên sóng những năm 2000, được yêu thích không chỉ ở Trung Quốc mà còn lan sang các nước châu Á khác, theo thời gian đã trở thành kinh điển.

Sở dĩ gọi Kiệu Hoa Hỷ Sự là phiên bản remake đúng nghĩa bởi phim bám sát bộ phim gốc, giữ đúng tên và thiết lập nhân vật. Trước đây có bộ phim Hoa Nở Trăng Vừa Tròn (Lý Canh Hy, Hoàng Tuấn Tiệp) cũng là tác phẩm cải biên dựa trên Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý nhưng tên nhân vật và đa số tình tiết đều đã được đổi mới.

Kiệu Hoa Hỷ Sự bắt đầu câu chuyện bằng việc có hai cô gái cùng gả chồng chung một ngày. Một người là Lý Ngọc Hồ (Điền Hi Vi), con gái nhà võ lanh lợi, thẳng thắn, tính tình nghĩa hiệp. Người còn lại là Đỗ Băng Nhạn (Bạch Băng Khả), tiểu thư đoan trang, hiền thục, tinh thông cầm kỳ thi họa.

Trên đường đi, trời đổ mưa, hai kiệu hoa dừng chân ở miếu trú mưa, thế là hai cô gái quen biết nhau. Khi mưa tạnh, do đội nhầm khăn trùm đầu, hai cô gái lên nhầm kiệu hoa. Lý Ngọc Hồ đến làm vợ Tề Thiên Lỗi (Ngao Thụy Bằng), một thiếu gia bệnh tật quanh năm và được cho là sẽ chết trẻ thay cho Đỗ Băng Nhạn. Còn Đỗ Băng Nhạn bị gả nhầm đến phủ Viên tướng quân (Triệu Thuận Nhiên), một người nghe nói là tàn bạo lỗ mãng, trước đó đã có hai người vợ nhưng cả hai đều đã qua đời.

Lên sóng 4 tập đầu tiên vào 28/8, Kiệu Hoa Hỷ Sự được nhận xét là xem ổn hơn kỳ vọng. Nội dung bám sát phim gốc nên trước mắt không có những tình tiết gây loãng hay khó hiểu, phá hỏng mạch phim, điều mà một số phim remake đã phạm phải khi quá tham lam muốn ghi dấu ấn vượt trội so với bản gốc.

Tuy chưa thể sánh được với bản gốc, Ngao Thụy Bằng thiếu một chút tinh quái của người thông minh và nhiều mưu kế ngầm, Điền Hi Vi hơi quá ngây thơ so với Huỳnh Dịch khi diễn Lý Ngọc Hồ; nhưng màn thể hiện của cả hai chấp nhận được.

Điểm trừ lớn nhất của Kiệu Hoa Hỷ Sự cho đến lúc này là nữ chính còn lại của phim - Bạch Băng Khả trong vai Đỗ Băng Nhạn. So với nữ diễn viên Tiểu Lý Lâm (Lý Giai Lân) của bản gốc, Bạch Băng Khả thua trắng. Nhiều người xem để lại bình luận rằng ngay cả khi không so với bản gốc, Đỗ Băng Nhạn của riêng Bạch Băng Khả cũng khó thuyết phục được người xem.

Gương mặt Bạch Băng Khả kém tươi tắn, lộ rõ vẻ mệt mỏi, gương mặt gầy lõm vào, netizen nhận xét trông không giống con gái một nhà khá giả không phải làm lụng vất vả. Nữ diễn viên cũng không toát lên được khí chất tiểu thư đoan trang, hiền thục, mà bị netizen nhận xét “trông giống người hầu”, “như người qua đường”. Khi đến giai đoạn Đỗ Băng Nhạn cải trang thành con trai, Bạch Băng Khả trông lại càng đuối sức với tạo hình lẫn diễn xuất.

Một số bình luận của khán giả:

“Bám sát bản gốc quá cũng không hay đâu, nội dung hãy sáng tạo thêm một chút để tạo cảm giác mới mẻ, chứ không quay về xem bản gốc cho rồi.”

“Lý Ngọc Hồ của Điền Hi Vi xinh đấy nhưng so với Huỳnh Dịch năm ấy vẫn kém hơn. Huỳnh Dịch diễn ra Lý Ngọc Hồ dũng cảm, đôi lúc liều lĩnh, vô tư nhưng không phải là một cô gái ngốc. Điền Hi Vi chỉ xinh xắn và ngọt ngào thôi.”

“Phim truyền hình trong nước làm ơn ngừng phá hỏng tác phẩm kinh điển đi được không?”

“Nếu không tìm được diễn viên có khí chất hơn hoặc ít ra bằng được bản gốc, thì thôi mình ngừng remake phim luôn cũng được mà.”

“Không phải diễn viên bản gốc đẹp và xịn là vì có “filter tuổi thơ” mà là vì đẹp và xịn thật. Đó là lý do khán giả vẫn nhớ và yêu mến bản gốc đến tận bây giờ.”

“Tạo hình của Ngao Thụy Bằng phim này kém sắc thế, trong Thiếu Niên Ca Hành ổn hơn nhiều.”

“Nếu chưa xem bản gốc thì có thể thấy Kiệu Hoa Hỷ Sự cũng vui, cũng dễ thương; nhưng nếu xem rồi thì thấy chỉ là một phiên bản kém hơn thôi.”