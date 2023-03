Nữ phụ táo bạo nhất "The Glory" bất ngờ dịu dàng trong phim mới cùng Ahn Jae Hyun

HHT - Sau màn thể hiện táo bạo trong bộ phim “The Glory" của Netflix, Cha Joo Young đã sẵn sàng cho một loạt phim hấp dẫn khác khi cô đánh dấu sự trở lại trên màn ảnh nhỏ của mình với Ahn Jae Hyun.

Bên cạnh những vai chính được chú ý trong The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) như Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) hay Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon), nữ diễn viên Cha Joo Young cũng đã mang đến một nhân vật phụ đầy táo bạo và cuốn hút không kém. Nữ diễn viên đã cho thấy khả năng diễn xuất không hề lép vế khi thể hiện sống động nhân vật Choi Hye Jeong là một nữ tiếp viên hàng không thực dụng, ham danh lợi.

Phần thể hiện của Cha Joo Young trong The Glory đã được đông đảo cộng đồng mạng chú ý, đặc biệt với phân cảnh hở bạo gây tranh cãi. Khán giả bị phân cực với một nhóm cho rằng phân cảnh đó cần thiết trong việc phát triển và bộc lộ bản chất của nhân vật Choi Hye Jeong; một nhóm lại cho rằng phân cảnh đó là không cần thiết bởi có nhiều cách khác để thể hiện điều đó.

Sau The Glory, Cha Joo Young sẽ gặp lại khán giả trong bộ phim truyền hình The Real Has Come của đài KBS2, lên sóng vào 25/3. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về một bà mẹ đơn thân, người vướng vào một mối quan hệ giả theo hợp đồng với một người đàn ông không muốn kết hôn.

Cặp đôi chính do Baek Jin Hee (Hoàng Hậu Ki) và Ahn Jae Hyun (Blood) đảm nhận. Baek Jin Hee vào vai một giảng viên ngôn ngữ duyên dáng và dễ tính, là một ngôi sao đang lên trong ngành giảng dạy. Ahn Jae Hyun, người đang trở lại thời kỳ hoàng kim sau một thời gian dài vắng bóng, sẽ chào đón người xem với nhân vật mới là một bác sĩ sản phụ thiên tài, một người không muốn kết hôn.

Trong The Real Has Come, Cha Joo Young vào vai mối tình đầu của Ahn Jae Hyun, đồng thời là thư ký trưởng của một công ty lớn. Có vẻ cô chính là nguyên nhân khiến Ahn Jae Hyun không muốn kết hôn sau những tổn thương của tình yêu đầu, hoặc do trong thâm tâm anh vẫn còn đợi cô quay lại.

Khác với hình ảnh quyến rũ nhưng “không não” trong The Glory, tạo hình của Cha Joo Young trong The Real Has Come đẹp đoan trang, dịu dàng. Đông đảo khán giả chờ đợi màn hóa thân mới của Cha Joo Young, cũng như chiêm ngưỡng khả năng biến hóa đa dạng của cô trên màn ảnh.