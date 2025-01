Nữ quản lý cấp cao đường dây lừa đảo online bị bắt: 25 tuổi, cựu sinh viên ĐH có tiếng

HHT - Dù mới chỉ 25 tuổi, Phạm Thị Huyền Tr. là đối tượng quản lý cấp cao trong công ty. Ngoài nhiệm vụ phiên dịch cho đối tượng cầm đầu người nước ngoài thì công việc chính là xây dựng, chỉnh sửa kịch bản lừa đảo sao cho phù hợp với tâm lý và thực tế mà người dân đang gặp phải.

Ngày 22/1 vừa qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; công an các địa phương phá thành công chuyên án, triệt xóa một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.

Khi vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài để về quê ăn Tết sau một năm miệt mài lừa đảo, các đối tượng này đã bị các cán bộ trinh sát bắt giữ. Để triệt phá thành công, Ban chuyên án đã triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và 3 sân bay để bắt giữ các đối tượng.

Dù mới chỉ 25 tuổi, nhưng Phạm Thị Huyền Tr. là đối tượng quản lý cấp cao trong công ty. Ngoài nhiệm vụ phiên dịch cho đối tượng cầm đầu người nước ngoài, thì công việc chính là xây dựng, chỉnh sửa kịch bản lừa đảo sao cho phù hợp với tâm lý và thực tế mà người dân đang gặp phải.

Đối tượng Phạm Thị Huyền Tr., quản lý của công ty lừa đảo ở Campuchia kể lại thủ đoạn trước ống kính phóng viên: "Sau khi vào công ty thì ông chủ thấy cách diễn đạt của mình ổn. Ông chủ viết lại văn theo ý của ông chủ, thì mình dịch cho sát ý… Kịch bản có nhiều chi tiết phù hợp với tâm lý của người dân".

Nắm bắt những thủ tục hành chính mà cơ quan nhà nước đang triển khai, chẳng hạn như thủ tục làm thẻ Căn cước công dân gắn chip cho trẻ em, cập nhật VNeID… các đối tượng sẽ tiến hành gọi điện tiếp cận nạn nhân dựa trên danh bạ có sẵn.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Ban Chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng và các hành vi phạm tội khác của tổ chức lừa đảo này.