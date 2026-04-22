Nữ sinh 2K9 Hà Tĩnh “chiếm sóng” mạng xã hội: Thần thái đỉnh, lời nói chạm cảm xúc

HHTO - Những ngày gần đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ đoạn clip một nữ sinh phát biểu tại sự kiện lớn với phong thái tự tin, giọng nói truyền cảm và thần thái cuốn hút. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, kéo theo vô số bình luận khen ngợi.

Sự kiện được tổ chức ngày 21/4 tại Hà Tĩnh, nhân dịp tròn 120 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (1906-2026) - một trong những lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, nhà nước cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên địa phương.

Nhân vật chính xuất hiện trong đoạn clip là Bùi Hà Vy (sinh năm 2009), học sinh lớp 11 chuyên Văn của Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Tại sự kiện, Hà Vy là đại diện thế hệ trẻ địa phương trình bày bài phát biểu trước đông đảo đại biểu và khách mời.

Trong phần trình bày, nữ sinh nhắc lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đồng thời bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ đi trước. Bài phát biểu cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc tiếp nối truyền thống, học tập và cống hiến cho xã hội.

Điểm khiến đoạn clip nhanh chóng “viral” đến từ cách thể hiện chỉn chu và cảm xúc của nữ sinh chuyên Hà Tĩnh. Giọng nói rõ ràng, mạch lạc, cách nhấn nhá hợp lý cùng phong thái tự tin giúp phần trình bày trở nên cuốn hút. Nhiều người xem đánh giá đây là một bài phát biểu có nội dung tốt, được chuẩn bị kỹ lưỡng và thể hiện đúng tinh thần của sự kiện.

Bên cạnh đó, hình ảnh nữ sinh với phong cách giản dị, tác phong đĩnh đạc cũng góp phần tạo thiện cảm. Trên các nền tảng mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Được biết, cô bạn Bùi Hà Vy có thành tích học tập khá nổi bật. Nữ sinh 2K9 từng đạt giải Nhì cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc cấp Quốc gia năm 2022, giải Nhì học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn tiếng Anh, giải Nhất học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Ngữ văn, giải Nhì học sinh giỏi tỉnh lớp 10 môn tiếng Anh và giải Khuyến khích học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn.

Bên cạnh đó, Hà Vy còn tham gia nhiệt tình công tác Đoàn với vai trò Bí thư chi đoàn 10 Văn nhiệm kì 2024 - 2025, Uỷ viên ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kì 2024 - 2025.

Sự lan tỏa của đoạn clip cho thấy những nội dung mang giá trị tích cực, được đầu tư nghiêm túc vẫn có thể thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt khi gắn với các sự kiện mang ý nghĩa lịch sử và giáo dục.