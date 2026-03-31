Nữ sinh lớp 7 ở Đà Nẵng bị nhóm học sinh đánh hội đồng, kéo lê trên vỉa hè

HHTO - Đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm thiếu niên hành hung, kéo lê trên vỉa hè tại Đà Nẵng đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Nạn nhân được xác định là học sinh lớp 7 Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Sơn Trà).

Theo nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội ngày 31/3, nữ sinh bị một nhóm thiếu niên vây quanh, liên tục túm tóc, đấm đá vào vùng đầu và cơ thể. Nạn nhân sau đó bị kéo lê trên vỉa hè trong tình trạng gần như không thể chống cự. Trong suốt quá trình, nữ sinh chỉ biết ôm đầu chịu trận, thể hiện rõ sự hoảng loạn và đau đớn. Một số hành vi trong clip bị cho là mang tính chất làm nhục, khiến mức độ nghiêm trọng của vụ việc gia tăng và gây phẫn nộ trong dư luận.

Thông tin ban đầu cho thấy vụ việc xảy ra vào thời điểm trước Tết. Nạn nhân là học sinh lớp 7 Trường THCS Lý Tự Trọng, trong khi nhóm tham gia hành hung cũng là các thiếu niên cùng độ tuổi, chưa xác nhận đây là học sinh của trường nào. Nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, tuy nhiên nội dung này vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nữ sinh bị túm tóc kéo lê trên vỉa hè. (Ảnh cắt từ clip)

Đại diện nhà trường cho biết đã nắm được thông tin và đang phối hợp với gia đình, cơ quan chức năng để xử lý vụ việc. Các đơn vị chức năng tại phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng cũng đã vào cuộc, tiến hành xác minh diễn biến, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước hành vi bạo lực học đường có dấu hiệu gia tăng và ngày càng manh động. Không ít người đề nghị cần xử lý nghiêm để răn đe, đồng thời tăng cường vai trò quản lý, giáo dục từ gia đình và nhà trường nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.