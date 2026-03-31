Bí kíp học đôi thêm hứng khởi, giúp tiến bộ gấp bội của cặp đôi thủ khoa

HHT - Học một mình đã giỏi, học cùng thủ khoa thì tiến bộ gấp đôi! Từ chiến lược học tập, cạnh tranh lành mạnh đến cùng nhau thực hành, cặp đôi thủ khoa Đăng Nguyên - Hữu Thọ bật mí cách nuôi dưỡng tinh thần học lâu dài và những phương pháp biến mọi trải nghiệm xung quanh thành lớp học mở, giúp hành trình học tập thêm hứng khởi.

Mã tầm mã, thủ khoa gặp thủ khoa

Ngày Quốc khánh 2/9 năm 2025 có thêm một dấu mốc thật đáng yêu: Cặp đôi thủ khoa Nguyễn Đăng Nguyên và Nguyễn Hữu Thọ tổ chức lễ đính hôn, chuẩn bị “về chung một nhà”. Mối duyên giữa hai anh chị bắt đầu từ chương trình Nâng Bước Thủ Khoa năm 2016, nơi những bạn trẻ xuất sắc trên khắp mọi miền gặp gỡ nhau trong niềm tự hào và ước vọng tuổi 18.

Anh Hữu Thọ đi du học từ năm cuối đại học, chị Đăng Nguyên bắt đầu công việc giảng dạy ở Việt Nam. Gần bốn năm yêu xa, cặp đôi vẫn cùng nhau học, cùng động viên. “Chúng mình không đặt ra những “mục tiêu đôi” cụ thể do định hướng phát triển của cả hai đều khác nhau nhưng tụi mình vẫn tìm cách bù đắp và hỗ trợ nhau. Nhờ đó, tụi mình đã đạt được vài thành tựu nho nhỏ chung như cùng đạt học vị Thạc sĩ và cùng về chung một nhà” - anh Hữu Thọ chia sẻ.

Cặp đôi thủ khoa Hữu Thọ - Đăng Nguyên ngày về chung một nhà. Ảnh: NVCC

Nếu có một người đồng hành thì hành trình học tập của bạn sẽ nhiều cảm hứng hơn gấp bội. Cặp đôi thủ khoa cũng học được nhiều điều từ đối phương: “tính kỷ luật, làm việc nào xong việc đó không bỏ dở giữa chừng, luôn nghiêm túc với mọi công việc dù nhỏ hay to” của chị Đăng Nguyên khiến anh Hữu Thọ “không thể làm việc nửa vời”. Ngược lại, “sự tự lập, chịu khó, khả năng tự mày mò, học hỏi, bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề” của anh Hữu Thọ giúp chị Đăng Nguyên thêm kiên định trong mọi hoàn cảnh.

Bí kíp “học đôi” - không chỉ dành cho các cặp đôi

Không chỉ dành cho những cặp gà bông, “bí kíp học đôi” còn phù hợp với cặp bạn thân, bạn học cùng tiến, các nhóm học trực tuyến hoặc kết nối với anh chị du học sinh để cùng “lên dây cót” phát triển bản thân.

Cạnh tranh lành mạnh với người bạn đồng hành

Trong thời đại giáo dục trực tuyến, thông tin có thể đến từ khắp nơi nên việc biết chắt lọc và đào sâu vấn đề thay vì chỉ ghi nhớ càng trở nên quan trọng. Việc học nhanh, thi gấp dễ khiến chúng mình bị cuốn vào guồng quay điểm số. Thế nhưng, học tập không nên là cuộc đua thành tích. Khi xác định “học để hiểu, để có thể áp dụng được nhiều kiến thức hơn”, bạn sẽ thấy việc học trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn mình tưởng. Cạnh tranh lành mạnh với người bạn đồng hành giúp bạn tiến bộ mà không cảm thấy bị so sánh hay áp lực đó!

Muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau

Đúng thế! Chẳng ai đi một mình mà giỏi mãi được. “Việc tiếp xúc với nhiều thứ sẽ giúp cho các bạn định hình được chúng ta tương lai, tạo ra mục tiêu, và nếu đã có mục tiêu thì chúng ta dễ dàng có động lực để đạt được điều đó” - anh chị chia sẻ. Một buổi trò chuyện online, những lời góp ý chân thành cũng có thể mở ra cả một hướng đi mới. Trong thời đại số, bạn chỉ cần dám hỏi, dám học thì sẽ luôn có người sẵn lòng dẫn đường.

Tìm mentor cho bản thân mình - như cách Harry Potter tìm thầy Hiệu trưởng Albus Dumbledore để học, hỏi và được dẫn dắt. Ảnh minh họa.

Bạn có thể tìm một mentor (người hướng dẫn hoặc truyền cảm hứng) - đó có thể là anh chị du học sinh, cựu thủ khoa hoặc giáo viên mà bạn ngưỡng mộ; giúp bạn có thêm định hướng rõ ràng và 1001 insight chân thực từ người đi trước. Với hội mê “cất cánh”, bạn có thể hỏi thêm mentor về cơ hội du học, cách tận dụng nguồn học liệu mở và phương pháp tự học hiện đại.

Biến mọi thứ quanh mình thành “lớp học mở”

Cặp đôi thủ khoa khuyến khích teen mình “đừng sợ thử”, bởi “mỗi lần thử, mỗi lần tìm tòi là một lần học được điều mới” vì nhờ đó, bạn mới “xác định được định hướng và sở thích của bản thân”. Nếu bạn muốn theo đuổi ngành học Marketing, hãy thử tạo một chiến dịch nhỏ quảng bá cho câu lạc bộ của trường. Nếu bạn thích học ngoại ngữ, hãy viết blog ngắn bằng tiếng Anh thay cho nhật ký hàng ngày của bạn. Nếu bạn muốn học lập trình, hãy thử viết code một ứng dụng đơn giản để bạn bè dùng thử. Nếu bạn yêu văn chương, hãy viết lại câu chuyện yêu thích dưới góc nhìn khác.

Khi chăm chỉ thực hành, kiến thức sẽ ở lại lâu hơn. Học qua trải nghiệm còn mang đến cho bạn “túi ba gang” kỹ năng mềm như giao tiếp, xử lý tình huống hay hợp tác với cộng đồng.

Cùng nuôi dưỡng tinh thần học lâu dài

Với hai anh chị, học bổng Nâng Bước Thủ Khoa không chỉ là phần thưởng mà còn là bệ phóng. Một lời nhắn đến các cá chép và thủ khoa tương lai: Hãy học mỗi ngày, học trong từng hoàn cảnh khác nhau vì học hành là chuyện cả đời - cần chúng ta kiên cường, cố gắng mỗi ngày để trưởng thành và cống hiến.

Ảnh: NVCC

Hành trình của Đăng Nguyên và Hữu Thọ chứng minh rằng: thành công không chỉ là những con số hay danh hiệu mà là cách bạn kết nối tri thức với con người và biến mọi thử thách thành cơ hội học tập. Bạn hãy dám mơ, dám học và dám tìm cho mình những đồng đội cùng chí hướng. Vì đôi khi, tri thức không chỉ mở cánh cửa tương lai mà còn gieo những mối duyên lành, những giá trị bền lâu giúp bạn bước vững vàng hơn trên con đường mình chọn.