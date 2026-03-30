Nữ sinh lớp 7 bị đánh gãy xương sườn: Mâu thuẫn trên mạng dẫn đến bạo lực học đường

HHTO - Một vụ bạo lực học đường vừa xảy ra tại Trường THCS 19/8 (xã Ea Ktur, Đắk Lắk) khiến một nữ sinh lớp 7 bị đánh gãy xương sườn, phải nhập viện điều trị. Vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận và tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 26/3/2026. Nạn nhân là học sinh lớp 7, bị một nữ sinh lớp 8 đánh nhiều lần vào vùng đầu và cơ thể. Đáng chú ý, vụ việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác, nhưng không được can ngăn kịp thời.

Clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nạn nhân bị túm tóc, kéo ngã xuống đường và liên tiếp bị đánh. Một số học sinh xung quanh không những không can thiệp mà còn reo hò, cổ vũ, khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội, dẫn đến hành vi bạo lực với hậu quả đáng tiếc.

Theo kết quả thăm khám tại cơ sở y tế, nữ sinh lớp 7 bị gãy xương sườn số 1, kèm theo nhiều vết xây xước ở vùng vai và tay, có biểu hiện đau đầu và cần tiếp tục theo dõi. Gia đình nạn nhân sau đó đã làm đơn trình báo cơ quan công an, đề nghị xử lý nghiêm vụ việc.

Trường THCS 19/8 - nơi các nữ sinh trong vụ việc đang theo học.

Đáng lo ngại, theo thông tin từ nhà trường, chỉ trong thời gian ngắn, tại cùng đơn vị này đã xảy ra thêm một vụ việc học sinh đánh nhau khác, cho thấy dấu hiệu phức tạp của tình trạng bạo lực học đường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo lên chính quyền địa phương, phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Đồng thời, nhà trường cũng làm việc với phụ huynh các học sinh, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm ngăn chặn các hành vi tương tự.

Clip nữ sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Các chuyên gia giáo dục nhận định, nguyên nhân sâu xa của những vụ việc như trên không chỉ đến từ mâu thuẫn cá nhân mà còn liên quan đến việc thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội và sự buông lỏng trong quản lý, giáo dục của cả gia đình lẫn nhà trường.

Vụ việc nữ sinh lớp 7 bị đánh gãy xương sườn một lần nữa cho thấy bạo lực học đường không còn là hiện tượng cá biệt, mà đang có xu hướng gia tăng về mức độ nguy hiểm. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh cho học sinh.