Chọn ngành tại Future Fest 2026: Không chỉ "thích gì học nấy", teen 2K8 cần gì?

HHTO - Tại sự kiện Future Fest 2026, câu chuyện chọn ngành của học sinh hiện lên với nhiều góc nhìn: Người được ủng hộ, người phải thuyết phục gia đình. Điểm chung là sự chủ động tìm hiểu và nỗ lực theo đuổi lựa chọn của bản thân.

Giữa thời điểm cận kề kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện chọn ngành của học sinh không chỉ dừng lại ở việc "thích gì học nấy" mà đã trở thành một quá trình cân nhắc giữa sở thích cá nhân, năng lực và cả kỳ vọng từ gia đình. Tại Future Fest 2026 - sự kiện trải nghiệm và định hướng tương lai diễn ra ngày 28/3 tại trường Đại học Văn Lang, những chia sẻ trực tiếp từ học sinh cho thấy một bức tranh đa chiều về lựa chọn này.

Lê Phương Trinh, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết ngành Kinh tế số là lựa chọn bạn đã tự tìm hiểu trong thời gian dài. "Em thấy ngành này phù hợp với xu hướng và cũng hợp với bản thân", Trinh nói. Tuy nhiên, định hướng từ gia đình lại nghiêng về những ngành được cho là ổn định hơn. Trước sự khác biệt này, Trinh cho biết sẽ tiếp tục cố gắng để thuyết phục bằng kết quả học tập và sự chuẩn bị nghiêm túc.

Tương tự, Nguyên Hạo, học sinh lớp 12 Trường THPT An Mỹ, cũng đang đứng trước lựa chọn giữa mong muốn cá nhân và kỳ vọng gia đình. Sau khi tìm hiểu, Hạo nhận thấy bản thân phù hợp với ngành Quản trị Kinh doanh, dù đây không còn là ngành "giữ nhiệt" như trước. Chia sẻ về cách thuyết phục gia đình, Hạo cho biết sẽ chứng minh bằng năng lực và sự kiên trì. "Kẻ mạnh sẽ không phàn nàn về môi trường", Hạo nói, khi nhắc đến những tranh luận xoay quanh độ “hot” của ngành học.

Ở chiều ngược lại, Thanh Thảo, học sinh lớp 12 Trường THPT An Mỹ, cho biết bạn nhận được sự ủng hộ từ gia đình khi lựa chọn ngành Ngôn ngữ Anh. Theo Thảo, đây là lĩnh vực phù hợp với thế mạnh cá nhân, đồng thời có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Không chỉ học sinh lớp 12, những bạn đang ở giai đoạn chuẩn bị như Duy Anh, học sinh lớp 11 Trường THPT Hoàng Hoa Thám, cũng đã sớm hình thành định hướng. Sau quá trình tìm hiểu, Duy Anh quan tâm đến ngành Tài chính - Ngân hàng, dựa trên nhận định về sự phù hợp với tính cách cẩn thận, khả năng phân tích và sự ổn định. Bạn cho biết đang tập trung củng cố kiến thức các môn thi, đồng thời nâng cao khả năng tiếng Anh và giao tiếp để chuẩn bị cho năm cuối cấp.

Những câu chuyện cá nhân này cũng phần nào phản ánh xu hướng chung: học sinh ngày càng chủ động hơn trong việc tìm hiểu ngành học, từ việc tham khảo thông tin, trải nghiệm thực tế đến đánh giá mức độ phù hợp với bản thân. Đây cũng là một trong những nội dung được đề cập tại Future Fest 2026.

Tại sự kiện, đại diện nhà trường cho rằng trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, yêu cầu đối với người học không chỉ dừng lại ở chuyên môn mà còn bao gồm khả năng thích ứng, tư duy đổi mới và năng lực kết nối. Điều này đặt ra yêu cầu giáo dục đại học cần chuyển dịch từ đào tạo đơn ngành sang tư duy liên ngành, giúp sinh viên có nền tảng linh hoạt hơn khi bước vào môi trường làm việc.

PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng trường Đại học Văn Lang - chia sẻ tại sự kiện.

Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tư vấn trực tiếp tại sự kiện cũng được xem là một kênh hỗ trợ để học sinh có thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định. Thông qua các gian hàng, hoạt động tương tác và trao đổi với giảng viên, nhiều bạn cho biết có thêm cơ sở để xác định rõ hơn lựa chọn của mình.