Nửa cuối tháng 3 này có còn đợt không khí lạnh nào tràn xuống miền Bắc không?

HHT - Cơ quan khí tượng nhận định, không khí lạnh vẫn tiếp tục tác động trong nửa cuối tháng 3 nhưng xu hướng lệch Đông gây mưa nhỏ.

Miền Bắc vừa mới trải qua một đợt rét cuối mùa do tác động của không khí lạnh. Trong những ngày tới, dự báo nền nhiệt ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục tăng, trời chỉ lạnh vào thời điểm đêm và sáng sớm. Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phân tích về xu thế thời tiết nửa cuối tháng 3 này.

Theo ông Hoà, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm trong thời kỳ. Đây là thời kỳ không khí lạnh có khả năng hoạt động với cường độ yếu và lệch Đông, tập trung trong tháng 3/2024. Trên toàn quốc, nhiệt độ trung bình từ nay đến đầu tháng 4 cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,0 - 1,5 độ C, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện tại khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ trong nửa cuối tháng 3 và tháng 4 năm 2024. Riêng khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Trước mắt, trong những ngày tới, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiều ngày xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn.

Cụ thể, ngày 13/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng các tỉnh ven biển Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ đêm 13-21/3, phía Đông Bắc Bộ duy trì hình thái đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng; chiều tối và đêm khả năng có mưa rào vài nơi.