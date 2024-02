"Ông chú sát thủ" Lee Dong Wook tàn tạ vẫn đẹp bất chấp trong "A Shop For Killers"

HHT - Khi còn làm việc dưới trướng Babylon hay khi làm chủ Murthehelp trông "cà lơ phất phơ", "ông chú" Jeong Jin Man (Lee Dong Wook thủ vai) vẫn khiến khán giả đổ đứ đừ vì độ đẹp và ngầu 360 độ.

Lee Dong Wook vào vai Jeong Jin Man trong A Shop For Killers (Cửa Hàng Sát Thủ), một lính đánh thuê nghỉ việc vì mâu thuẫn quan điểm làm việc với "cỗ máy máu lạnh" Bale (Jo Han Sun) lẫn Babylon. Anh trở về với gia đình sau nhiều năm biệt tăm biệt tích nhưng cũng vì thế mà khiến cả nhà bị tổ chức thảm sát. Anh chỉ kịp cứu lấy cô cháu gái duy nhất Jeong Ji An (Kim Hye Jun).

Lee Dong Wook góp công lớn trong việc tạo nên thành công cho A Shop For Killers. Nhan sắc của "ông chú sát thủ" trong mọi hoàn cảnh tới diễn xuất của Lee Dong Wook, lối xây dựng nhân vật đều làm người xem mê chữ ê kéo dài.

Ngay cả khi đầu tóc bù xù, ăn mặc đơn giản, thậm chí tuềnh toàng trong thân phận chủ bán ống nước, Jeong Jin Man cũng khiến cư dân mạng phải cảm thán rằng nhan sắc của Lee Dong Wook đã giúp anh tỏa ra sức hút mê người. Người hâm mộ đồng tình càng tơi bời, tàn tạ, bị thương đầy mình thì "ông chú" càng đẹp, càng hút mắt kỳ lạ.

Trước mặt cháu gái Ji An, khi chưa lộ thân phận, Jeong Jin Man trông "cà lơ phất phơ", nhưng thực chất lại quan tâm tới cô từng chút một. Anh biết chắc Bale sẽ trở lại báo thù nên dạy cho Ji An kỹ năng sinh tồn từ nhỏ. Anh bí mật cho sửa căn nhà thành một cái bẫy cũng như nơi phòng thủ tuyệt đối, lắp đặt những chiếc cửa, tủ sắt ở phòng Ji An mặc cho cháu gái không vừa ý nhưng vẫn dặn khéo rằng nó sẽ giúp cô chống đạn.

Sự thông minh, nhìn xa trông rộng, bản lĩnh của Jeong Jin Man được thể hiện trong từng hành động, tới ánh mắt, như nam châm hút lấy sự yêu mến của người xem. Lee Dong Wook đã thể hiện tốt một Jeong Jin Man bước ra từ tiểu thuyết.

Để có thể tự tin quay cảnh Jeong Jin Man cởi trần, thể hiện hình tượng lính đánh thuê chiến đấu dày dặn, nên có cơ thể nam tính, săn chắc, Lee Dong Wook tiết lộ anh đã tăng 6kg và tập luyện chăm chỉ trước khi ghi hình. Các cảnh hành động trong phim cũng được nam diễn viên thực hiện chủ yếu thay vì dùng diễn viên đóng thế. Anh thừa nhận bản thân không phải thiên tài ở việc này nên đã luyện tập rất nhiều, dù có chút khó khăn.

A Shop For Killers hiện khép lại ở tập 8. Nhưng cái kết mở với đầy những câu hỏi còn bỏ ngỏ khiến nhiều khán giả tin rằng phim sẽ còn có phần 2. Fan đều mong chờ có thể gặp lại Lee Dong Wook cùng Jeong Jin Man với phân cảnh "xử đẹp" triệt để Bale - tên sát thủ tàn độc, mất nhân tính.