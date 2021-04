Oscar 2021: Những tượng vàng đầu tiên đã có chủ!

HHT - Sáng nay 26/4, lễ trao giải Oscar 2021 đã chính thức diễn ra. Tính đến hiện tại, 10 tượng vàng đầu tiên đã có chủ và 4 trong số đó là những hạng mục quan trọng, bao gồm Kịch bản (gốc và chuyển thể), Đạo diễn và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Về phía Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã gọi tên Daniel Kaluuya và màn trình diễn đột phá của anh trong Judas and the Black Messiah. Không ngoài dự đoán, sau chiến thắng “tiền đề” tại Quả Cầu Vàng và BAFTA, nam diễn viên nổi tiếng với siêu phẩm kinh dị Get Out đã chính thức trở thành “diễn viên thắng giải Oscar”. Anh cảm ơn bố mẹ và bom tấn Marvel Black Panther đã củng cố tình yêu của mình cho điện ảnh.

Đạo diễn gốc Hoa Chloé Zhao một lần nữa tạo nên kỳ tích khi trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại giải thưởng Oscar cho phim Nomadland. Trong bài phát biểu nhận giải, Chloé xem chiến thắng của mình là “dành cho những ai có niềm tin và sự can đảm để giữ lấy sự tốt đẹp bên trong của mình và của những người khác, không quan trọng nó khó khăn đến đâu”.

Promising Young Woman - câu chuyện báo thù của một cựu sinh viên y khoa dành cho người bạn thân bị tấn công tình dục đã chính thức trở thành chủ nhân của Kịch bản gốc xuất sắc nhất như dự đoán của giới chuyên môn.

Bên cạnh đó, câu chuyện về người cha bị bệnh Alzheimer đã xuất sắc vượt mặt Nomadland để nhận giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Druk (tên tiếng anh Another Round) của Đan Mạch đã mang về giải thưởng Phim nước ngoài xuất sắc, đánh bại Better Days (Em của thời niên thiếu) của Trung Quốc - bộ phim có sự tham gia của Dịch Dương Thiên Tỉ và Châu Đông Vũ.

Two Distant Strangers chiến thắng giải Phim ngắn xuất sắc. Còn If Anything Happens I Love You giành tượng vàng ở hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc.

Bộ phim Netflix Ma Rainey’s Black Bottom (có Chadwick Boseman đóng chính) chiến thắng 2 hạng mục Trang phục và Hóa trang xuất sắc.

Mark Nguyễn