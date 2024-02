Outfit của Swifties tại The Eras Tour: Vòng tay tình bạn, bodysuit kim tuyến tràn ngập

HHT - Không chỉ Taylor Swift, các Swifties cũng có những màn lên đồ "chất chơi" khi tham gia concert "The Eras Tour" của thần tượng. Phong cách thời trang đa dạng, sáng tạo, những món phụ kiện ý nghĩa là những điểm ấn tượng của fandom Swifties.

Swifties, cộng đồng người hâm mộ của Taylor Swift hiện đang giữ vị trí là fandom có độ chịu chi chịu chơi nhất nhì làng giải trí quốc tế. Xuất hiện tại các buổi hòa nhạc của thần tượng, các Swifties gây chú ý với hàng loạt tạo hình ấn tượng, đầu tư bắt mắt.

Trên TikTok, các từ khóa Eras Tour, The Eras Tour và Eras Tour Taylor Swift tích lũy hơn 17 tỷ lượt xem. Cùng với đó, các hashtag liên quan đến trang phục tham dự show diễn ghi nhận lượt tương tác gần 1 tỷ view.

Bắt nguồn từ một đoạn trong bài hát You're on Your Own Kid năm 2023 của Taylor Swift (make the friendship bracelets, take the moment and taste it), vòng tay tình bạn trở thành phụ kiện “thương hiệu” trong fandom của nữ nghệ sĩ.

Xuyên suốt các concert The Eras Tour, các Swifties thường có nghi thức trao đổi những chiếc vòng tay tình bạn thủ công có 1-0-2 nhằm thể hiện thông điệp lan tỏa yêu thương, gắn bó với nhau.

Bên cạnh vòng tay tình bạn, trên tay các Swifties thường có kí hiệu số 13. Đây là con số có nhiều ý nghĩa trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ người Úc, từ ngày sinh 13/12/1989 cho tới các cột mốc quan trọng trong hành trình sự nghiệp.

Trong thời kì Fearless, Taylor Swift thường dùng bút kẻ mắt, kim tuyến vẽ con số này trên bàn tay gảy đàn ghi-ta. Cũng vì lý do này, nhiều Swifties thể hiện sự hâm mộ với các phiên bản số 13 tương tự trong các show diễn.

Mũ, boots cao bồi cũng là item thường được nhìn thấy tại các buổi lưu diễn The Eras Tour. Món phụ kiện thể hiện sự kính trọng tới nữ ca sĩ với xuất phát điểm là nghệ sĩ nhạc đồng quê.

Phong cách thời trang được bắt gặp tại The Eras Tour đa dạng, phần lớn được lấy cảm hứng từ các chặng đường phát triển phong cách của nữ nghệ sĩ.

Bodysuit đính kim tuyến là trang phục "chiếm spotlight" trên các sân vận động vào các ngày The Eras Tour diễn ra. Các Swifties kỳ công thiết kế các phiên bản độc nhất vô nhị được lấy cảm hứng từ thần tượng.

Các Swifties Việt Nam cũng góp mặt vào danh sách "mặc đẹp" với những outfit sáng tạo đi xem phim Taylor Swift: The Eras Tour.