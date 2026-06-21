Park Ji Hoon "10 điểm", fan chấm BTC fancon "âm điểm" vì quá nhiều bất cập

HHTO - Sau fancon của Park Ji Hoon ở TP.HCM bị "tế" khắp mạng xã hội, fan tưởng rằng đêm 2 ở Hà Nội sẽ ổn hơn. Tuy nhiên, kết quả nhận về với không ít khán giả vẫn là "một ề" thất vọng.

Ngày 19 - 20/6, fancon của Park Ji Hoon tại Việt Nam lần lượt diễn ra ở TP.HCM và Hà Nội. Ngay sau đêm đầu tiên, người hâm mộ đăng bài hàng loạt, phản ánh về hoạt động Hi-bye (chào tạm biệt) tổ chức quá lôm côm. Bàn Park Ji Hoon đứng bị xếp vào một góc khuất không có poster hay dựng phông. Anh đã "đánh tiếng" với nhân viên để báo với fan rằng mình đứng ở bên trái để các MAY (fandom Ji Hoon) không bỏ lỡ.

Hàng loạt bài đăng bức xúc của V-MAY phủ kín trên Threads.

Điều gây phẫn nộ nhất là tình trạng nhân viên hỗ trợ sự kiện đẩy fan đi quá nhanh khiến một số bạn chưa kịp nhìn thấy thần tượng đã bị đẩy ra ngoài. Nhiều người hâm mộ phản ánh nhân viên tên L. đứng chắn quá cao, che khuất nghệ sĩ, liên tục kéo - đẩy fan, khiến quyền lợi hi-bye "có cũng như không". Ngay trong ngày 20/6, trước khi đêm fancon của Ji Hoon tại Hà Nội diễn ra, phía Fanstar - đơn vị quản lý nhân viên điều phối - đã phải đăng thông báo xin lỗi và kỷ luật nhân sự sai phạm.

Thông báo chính thức từ Fanstar.

Những tưởng fancon ở Hà Nội sẽ rút kinh nghiệm sau loạt điểm trừ ở "đầu cầu" TP.HCM, người hâm mộ lại thất vọng ngay khi bước vào nơi tổ chức vì phát hiện bố trí khán đài "lọt thỏm" giữa lòng sân rộng của Cung điền kinh Mỹ Đình. Lượng fan đến có thể rơi vào khoảng 2.000 người, nhưng ban tổ chức lựa chọn venue quá rộng (sức chứa tối đa từ 4.000 - 5.000 người) khiến khu ghế mặt sàn chỉ chiếm khoảng 1/2 diện tích, tạo nên khung cảnh "hỏn lọn".

Xem fancon ở Hà Nội, fan mới "ngớ người" khi phát hiện ra "cột đen" chắn tầm nhìn 2 bên cánh chính là LED. Nhưng ở chặng TP.HCM, 2 màn LED này không hoạt động. Đến fancon của Ji Hoon ở Hà Nội, 2 màn LED lên hình nhưng lại chiếu định dạng ngang giống màn LED chính. Trong khi đó, đáng ra LED dọc nên chiếu theo khung dọc để fan nhìn rõ hơn hình ảnh Ji Hoon trên sân khấu.

Fan ngán ngẩm với khâu dựng sân, chọn địa điểm không phù hợp có thể gây hiểu lầm về sức mua của fan Việt.

​Người hâm mộ cũng "kêu trời" về phần phiên dịch. Những fan biết tiếng Hàn phản ánh rằng, phiên dịch viên không dịch chuẩn xác những gì Ji Hoon nói, dẫn đến nhiều tình huống "sượng trân", không hiểu ý nhau giữa cả fan và nghệ sĩ. Khâu chọn game đón đồ vật cũng bị chê nhạt do thiếu sự kết nối từ các bên.

Fan dịch lại phần giao lưu của Park Ji Hoon chứa đoạn gọi "cha-gi-ya" (cưng à, em yêu à) đã bị phiên dịch viên bỏ qua. - Video: Fanpage Bird Garden - Produce 101 & Wanna One Vietnamese Fanpage

Park Ji Hoon lo lắng khi thấy fan bị ngã.

Ở phần hi-bye, nếu nhân viên người Việt được khen đã cải thiện đáng kể về độ nhiệt tình, thân thiện thì fan lại bức xúc với một staff được cho là người Hàn. Người này liên tục hối thúc, kéo fan di chuyển nhanh, thậm chí còn khiến một bạn fan ngã ngay trước mặt Park Ji Hoon.​

Khu tổ chức hi-bye đã chuyển qua cửa phòng trông chỉn chu hơn. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn khó hiểu: Tại sao Ban tổ chức không để hoạt động này diễn ra ngay tại sân khấu chính với màn LED chiếu key visual của fancon sẽ đẹp và thuận tiện hơn rất nhiều?

Rì-viu của fan sau fancon.

Fan so sánh fancon với hoạt động hi-bye tại fan meeting của Park Ji Hoon ở Việt Nam vào cuối năm 2024.

MAY Việt Nam gọi lần tổ chức fancon này của Park Ji Hoon là "thảm họa". Nam nghệ sĩ vẫn đáng yêu, nhiệt huyết như thường lệ là điểm cứu vớt cảm xúc của fan. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng e ngại khâu tổ chức của fancon ở Hà Nội - TP.HCM này sẽ tạo ấn tượng xấu với Ji Hoon hoặc nghệ sĩ khác khi cân nhắc trở lại Việt Nam trong tương lai.