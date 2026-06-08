Vì sao Park Ji Hoon quyết tâm nhập ngũ dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp?

HHTO - Park Ji Hoon quyết tâm nhập ngũ vào năm sau khi đang lên như diều gặp gió. Knet phản ứng thế nào?

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Newsen, giữa chia sẻ liên quan đến vai diễn mới nhất ở The Legend Of Kitchen Soldier, Park Ji Hoon đã tiết lộ về kế hoạch nhập ngũ của mình. Anh cho biết thời điểm cụ thể chưa được quyết định nhưng bản thân nam diễn viên muốn hoàn thành càng sớm càng tốt.

Ji Hoon còn nhấn mạnh với phóng viên rằng: "Xin hãy viết điều này vào bài báo nhé, tôi nhất định sẽ nhập ngũ vào năm sau và không muốn trì hoãn thêm nữa".

"Nếu cả đời chỉ có một lần thì tôi muốn đến một nơi thật thử thách. Tôi hoàn toàn không có ý nói rằng các đơn vị khác trong quân đội không đặc biệt. Nhưng vì đây là nơi phải vượt qua kỳ thi mới được nhận vào nên tôi nghĩ là mình có thể học được điều gì khác biệt nếu đi theo con đường này", Ji Hoon nói sau khi khẳng định anh muốn gia nhập đơn vị Thủy quân Lục chiến trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Giới hạn độ tuổi vào Thủy quân Lục chiến là 29 tuổi. Theo cách tính của Hàn Quốc, Park Ji Hoon buộc phải nộp hồ sơ xét tuyển vào năm sau nếu muốn gia nhập đơn vị này (nam diễn viên sinh năm 1999). Anh thể hiện quyết tâm nhất định phải đi "ngay cả khi công ty cản thì tôi vẫn sẽ đi".

Kể từ sau khi Wanna One tan rã, Ji Hoon lấn sân mạnh qua diễn xuất. Ở cương vị mới, anh từng bước chiếm lấy thiện cảm của khán giả. Hai năm trở lại đây là thời kỳ nở rộ của Park Ji Hoon trên màn ảnh khi hàng loạt dự án chiếu mạng, điện ảnh, truyền hình thành công rực rỡ với 3 cú "triple-kill": Weak Hero 2, The King's Warden và The Legend Of Kitchen Soldier.

Thông thường, nghệ sĩ đang ở đỉnh cao sẽ tận dụng hết mức để củng cố địa vị, gặt hái dự án tốt, quảng cáo đắt giá. Việc nhập ngũ 2 năm có thể khiến khán giả bị hẫng. Đó cũng là thời gian đủ dài để khán giả quên đi ai đó khi có nhân tố mới vụt sáng. Quyết định của Park Ji Hoon khiến Knet bất ngờ và nể phục:

"Xem phim hay quá nên tôi tưởng cậu ấy đã hoàn thành nghĩa vụ rồi cơ".

"Anh ấy nghiêm túc như thế thì tôi nghĩ là sẽ thi tốt thôi."

"Tôi cảm nhận được điều này từ hồi Produce 101 rồi, anh ấy nam tính hơn vẻ ngoài điển trai, đáng yêu của mình nhiều."

"Vậy hãy đóng phim thật nhiều trước khi nhập ngũ nhé."

Trong bài báo của Newsen cũng đề cập đến việc các nghệ sĩ thường sẽ chạy lịch chăm chỉ trước khi nhập ngũ nhằm đảm bảo có tác phẩm của họ được phát sóng trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Như vậy, fan và khán giả sẽ không có cảm giác người này "mất tích".

Các tác phẩm này góp phần duy trì danh tiếng, thậm chí, nếu nó thành công vượt mong đợi, nghệ sĩ xuất ngũ có thể lập tức ở một cương vị khác mà không cần mất nhiều thời gian để tìm kiếm tác phẩm mới hay phương thức lấy lại hào quang. Park Ji Hoon dường như cũng đang cân nhắc phương án này cùng với việc chuẩn bị nhập ngũ vào năm sau.