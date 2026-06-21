Teach You A Lesson: Sốc khi diễn viên thủ vai học sinh lại có tuổi "phụ huynh"

HHTO - Nhiều diễn viên thủ vai học sinh siêu mượt trong “Teach You A Lesson” (Bài Học Đáng Đời) thực ra có tuổi thật đều đã quá tuổi học sinh từ chục năm trước.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Lee Bong Joon (1995)

Trong Teach You A Lesson, Lee Bong Joon thủ vai Cho Gyu Cheol - cậu học sinh đã xuống tay sát hại cô giáo Ga Yun (Ha Young). Sau khi ra tù, không những không hối cải, Cho Gyu Cheol còn bày ra nhiều âm mưu nhằm phá hoại hoạt động của Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm (CBVQSP), bán ma túy trong trường học. Thậm chí, cậu học sinh này còn suýt tiễn luôn Na Hwa Jin (Kim Moo Yul) “lên đường”.

Nam diễn viên Lee Bong Joon 31 tuổi đã diễn rất thành công, khiến khán giả vừa thấy căm ghét vừa thấy ghê sợ nhân vật này. Anh đã tham gia đóng vai phụ nhiều phim nổi tiếng như: Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, Resident Playbook, As You Stood By, Made In Korea… Ngoài phim ảnh, anh còn cống hiến cho sự nghiệp sân khấu.

Lee Chan Young (1993)

Vụ án của cậu học sinh Kim Gyeong Min chính là vụ “mở bát” của CBVQSP. Ở trường, cậu là nạn nhân của bạo lực học đường, đến mức mỗi sáng khi mở mắt dậy cậu đều ước mình bị ốm nặng để không phải đến trường.

Thủ vai một học sinh cấp Ba nhưng nam diễn viên Lee Chan Young ngoài đời thực đã 33 tuổi. Teach You A Lesson đánh dấu lần đầu tiên anh xuất hiện trong phim truyền hình, nhưng Lee Chan Young đã có nhiều năm theo đuổi sự nghiệp sân khấu chuyên nghiệp.

Để diễn tốt trong Teach You A Lesson, anh đã tham gia lớp học hành động để có thể diễn cảnh bị đánh trông tự nhiên, cũng như dành thời gian quan sát điệu bộ và dáng vẻ của học sinh ngày nay.

Lee Seung Gyu (1999)

Trong vụ án đầu tiên xảy ra ở trường Daehan, Ryu Jun Hyeong chính là “trùm cuối”. Cậu nam sinh này ỷ có người bố quyền lực nên coi thường giáo viên, bắt nạt bạn học. Một trong những khoảnh khắc “sảng khoái” của tập này là để trừng phạt Ryu Jun Hyeong, CBVQSP cũng “nhổ” luôn “ô dù” là người bố Nghị sĩ của cậu ta.

Our Dating Sim.

Vai “cậu ấm” đáng ghét này được thể hiện bởi Lee Seung Gyu - được khán giả biết đến nhiều qua bộ phim Our Dating Sim. Trông vẻ ngoài trẻ trung, rất hợp hình tượng nam sinh cấp ba, nhưng thực tế Lee Seung Gyu đã 27 tuổi.

Trong Teach You A Lesson, Lee Seung Gyu đóng vai kẻ bắt nạt học đường, nhưng ở ngoài đời anh là người chung tay vào các hoạt động chống bạo lực học đường khi quyên góp cho một quỹ hỗ trợ và phòng chống bạo lực học đường ở Hàn Quốc.

Jeon Bong Seok (1997)

Ở trường THPT Công nghệ cao Guun, Kim Hyung Ju là một kẻ “lạc loài”, bởi cậu là học sinh duy nhất muốn đến trường để học. Nhưng việc tưởng chừng đơn giản đó lại rất khó thực hiện bởi những người xung quanh lại không hề muốn học, thường xuyên đánh nhau, đe dọa giáo viên, khiến các tiết học bị gián đoạn.

Vai diễn này được thể hiện bởi Jeon Bong Seok. Anh sinh năm 1997, năm nay đã 29 tuổi. Ngoài Teach You A Lesson, anh đã tham gia vai phụ một số phim như Revenant, Squid Game 2…

Yoo Tae Joo (1995)

Park Song Hwan là một trong hai “trùm” ở trường THPT Công nghệ cao Gunn. Nam sinh này cầm đầu một nhóm học sinh, thường đánh nhau với nhóm còn lại để cạnh tranh, phô diễn sức mạnh, hòng mong được một đàn anh ở ngoài trường "tuyển dụng".

Vai diễn này được đảm nhận bởi nam diễn viên sinh năm 1995 Yoo Tae Joo. Anh đã tham gia vai phụ một số phim như Taxi Driver 3, Big Mouth…

Ok Jin Wook (1997)

Trong vụ án ở trường THPT Công nghệ cao Gunn, Cho In Beom là thế lực “trùm” còn lại. Cùng với Park Song Hwan, cậu nam sinh này biến trường học thành một chiến trường với những cuộc đánh nhau, tạo nên các xếp hạng thứ bậc về sức mạnh… khiến trường học không còn là nơi để học.

Vai diễn này được đảm nhận bởi Ok Jin Wook. Mặc dù có vẻ ngoài trẻ trung rất học sinh, nhưng nam diễn viên ngoài đời đã 29 tuổi. Anh đã tham gia vai phụ một số phim như: Revenge of Others, I Am A Running Mate…

Jang Yo Hoon (1993)

Một trong những “phản diện” gây ức chế nhất Teach You A Lesson là Min Ji Ung, một học sinh 14 tuổi, cầm đầu một nhóm cũng là học sinh 14 tuổi trộm xe, lạng lách, bạo lực học đường, buôn bán ma túy trá hình…

Min Ji Ung biết rõ việc mình làm là sai nhưng vẫn trơ tráo, thách thức người lớn bằng thái độ cợt nhả. Bởi Min Ji Ung tự tin rằng mình chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thủ vai học sinh 14 tuổi nhưng nam diễn viên Jang Yo Hoon đã 33 tuổi. Vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt có nét trẻ con, cùng lối diễn nhập tâm, Jang Yo Hoon đã thành công với màn “cưa sừng làm nghé” trong Teach You A Lesson. Anh đã tham gia vai phụ một số phim như: Cheer Up, Pavane…

Lee Woo Je (1994)

Thoạt nhìn, ai cũng ngỡ Jang Seong Gu là thành viên của một nhóm bạn, lúc nào cũng đi cùng họ, vui đùa. Thế nhưng, thực chất Jang Seong Gu là nạn nhân của bắt nạt học đường bởi chính nhóm bạn đó.

Nhóm nam sinh tự nhận là bạn của Jang Seong Gu thực chất bắt cậu trở thành Wi-Fi - người phát wi-fi để nhóm bạn dùng lướt mạng, chơi game… Không những thế, cậu còn phải mang theo cục pin dự phòng to đùng để họ sạc điện thoại, dùng tài khoản cá nhân mua đồ, đăng bài… Khi Jang Seong Gu tố cáo thì lại chẳng có ai tin cậu cả.

Vai diễn này được đảm nhận bởi nam diễn viên Lee Woo Je. Hiện tại anh đã 32 tuổi. Một trong những vai phụ đáng nhớ khác của anh có thể kể đến Lovely Runner.

Kim Jae Seon (1998)

Cầm đầu nhóm bắt nạt Jang Seong Gu ở trường THPT Jiwon chính là Lee Chi Ho. Cậu nam sinh này không những lợi dụng Jang Seong Gu mà còn đổi trắng thay đen, từ kẻ bắt nạt “đổi vai” thành nạn nhân, biến Jang Seong Gu vốn là nạn nhân lại trở thành thủ phạm.

Nhân vật này được thể hiện bởi nam diễn viên Kim Jae Seon năm nay 28 tuổi. Anh đã từng tham gia vai phụ một số phim như: Mercy For None, Bloodhounds…