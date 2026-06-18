Tình Yêu Có Pháo Hoa: Vì sao Vương Sở Nhiên đi giày bệt cũng gây tranh cãi?

Sau khi Tình Yêu Có Pháo Hoa lên sóng, khán giả chú ý đến nội dung phim thì ít mà bàn tán về chiều cao của diễn viên thì nhiều. Cặp đôi chính Đàn Kiện Thứ - Vương Sở Nhiên chỉ chênh lệch có 1 cm nên nhà trai phải đi giày độn cho cao lên, còn nhà gái thì đi giày bệt. Sau khi tranh cãi về chuyện Đàn Kiện Thứ không có vóc dáng cao ráo, khí chất tổng tài như nhiều nam diễn viên khác thì nhiều cư dân mạng xoay sang thương Vương Sở Nhiên không được thoải mái đi giày cao gót.

Một bên đi giày độn, bên kia dùng giày bệt.

Trong phim Tình Yêu Có Pháo Hoa, cô thường xuyên xuất hiện cùng đôi giày bệt. Ở nhiều phim khác, nữ diễn viên cũng thường dùng giày đế thấp. Không ít netizen thấy ấm ức hộ Vương Sở Nhiên, khi cô chỉ vì chiều cao 1m72 nên phải chọn giày bệt để nhìn tương xứng với bạn diễn. Những khán giả này cho rằng lẽ ra các nữ diễn viên phải được thoải mái đi giày cao gót giúp tôn dáng, nhìn đẹp hơn khi lên hình chứ không phải ép mình đi giày thấp để tạo ra “size gap” mà người xem yêu thích. Nếu Vương Sở Nhiên được khoe hết sắc vóc với giày cao gót thì cô sẽ còn tỏa sáng hơn nữa.

Vương Sở Nhiên đi giày bệt cho tương xứng với bạn diễn.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng thấy khó hiểu với suy nghĩ Vương Sở Nhiên và nhiều sao nữ khác thiệt thòi vì phải đi giày bệt. Đành rằng giày cao gót giúp dáng đẹp hơn, nhưng các bất tiện mà nó mang lại thì rất nhiều. Chắc hẳn các nữ diễn viên cũng chẳng hề ấm ức hay bất bình vì việc phải đi giày thấp để không cao hơn bạn diễn.

Và nếu đi giày thấp giúp tạo sự tương xứng giữa hai bên, mang lại những cảnh quay đẹp mắt thì đó là việc cần làm của một diễn viên chuyên nghiệp. Nhiều người còn sẵn sàng cạo trọc đầu, giảm hoặc tăng cân, hóa trang xấu xí vì vai diễn đấy thôi.