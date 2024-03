Park Sung Hoon - "Ác nam mù màu" The Glory sẽ gây rắc rối gì trong Queen of Tears?

HHT - Theo những tình tiết đã phát sóng thì người xem hiện chỉ có thể chắc chắn Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) là tình cũ không rủ cũng đến của Hong Hae In (Kim Ji Won), tài giỏi và có ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh. Nhưng vẻ bí ẩn và gương mặt tâm cơ của anh như còn giấu đi nhiều toan tính, gây nên những chuyện động trời.

Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) đang là bộ phim tình cảm hài lãng mạn mới gây sốt màn ảnh Hàn. Phim mới lên sóng 2 tập đầu tiên, tạo nên hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội nhờ phản ứng hóa học ngọt ngào của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won. Nhưng những tập đầu hài hước cũng báo trước sóng gió bi thương về sau.

Queen of Tears kể về cuộc hôn nhân của Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), thủ khoa tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul, giám đốc pháp lý của tập đoàn Queens, xuất thân từ gia đình nông dân và Hong Hae In, người thừa kế tập đoàn cũng là "nữ hoàng" của bách hóa Queens. Hai người vượt qua khác biệt gia thế tiến tới hôn nhân nhưng sau 3 năm, cả hai dần trở nên xa cách. Hong Hae In đột ngột được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo trở thành lý do gắn kết hai người một lần nữa.

Nhưng cũng trong lúc này, Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) xuất hiện dự đoán sẽ trở thành biến số trong hôn nhân lẫn cuộc đời Hyun Woo và Hae In. Eun Sung là bạn học cũng là người yêu cũ của Hong Hae In, là một nhà phân tích, chuyên gia đầu tư có tiếng. Anh cũng là nhân vật chủ chốt giúp Hong Hae In kết nối với thương hiệu lớn Hercyna.

Ở tập 2 Queen of Tears, Eun Sung đã nhìn ra có sự rạn nứt trong hôn nhân của Hae In và Hyun Woo. Anh thẳng thắn nói rằng mình yêu Hae In rất nhiều trước mặt Hyun Woo. Cuối tập phim, hai người đàn ông này có một màn dằn mặt nhau nhẹ ở bãi săn. Những điều này phản ánh rõ nhất Yoon Eun Sung sẽ là người thứ ba chen chân vào hôn nhân của Hong Hae In và Baek Hyun Woo. Nhưng nếu chỉ là kẻ muốn phá hoại chuyện tình hay giành lấy trái tim Hae In thì Eun Sung lại là nhân vật quá đơn giản, dễ đoán. Miêu tả về nhân vật lẫn cách mà Park Sung Hoon thể hiện cho thấy một Eun Sung bí ẩn và nhiều dã tâm.

Nhà đầu tư tài ba này được miêu tả là người nổi tiếng trong giới nhưng lại che đậy rất kỹ cuộc sống riêng. Anh luôn tỏ ra hòa nhã, thân thiện và tươi cười với mọi người nhưng khi không còn ai lại lộ ra ánh mắt sắc lạnh. Anh nhận được nhiều lời mời hợp tác hấp dẫn từ giới tài phiệt nhưng lại chỉ gật đầu với Queens và chắc chắn mối quan hệ tình cũ với Hong Hae In không phải lý do duy nhất.

Poster mới nhất của Queen of Tears mà nhà đài tung ra có dòng chữ "Một mối tình trong đời - Một khủng hoảng trong đời", dường như ám chỉ Yoon Eun Sung sẽ tạo nên những rắc rối lớn. Eun Sung đứng sau cặp đôi chính, hướng về phía Hae In là cách sắp xếp ngụ ý anh sẽ là người gây nên biến động trong hôn nhân "nữ hoàng".

Ở một poster khác, trong khi những người trong gia tộc Hong đều ngồi/ đứng cùng phía thì Yoon Eun Sung lại ngồi đối diện. Đây có thể là ẩn ý cho thấy anh ngoài mặt là hợp tác nhưng thực chất là đối địch, phá hoại tập đoàn Queens.

Cuối năm 2022, đầu năm 2023, Park Sung Hoon tạo nên bước đột phá mới trong sự nghiệp với vai phản diện trong The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận). Ác nam mù màu Jeon Jae Jun có quan hệ bất chính với Yeon Jin (Lim Ji Yeon) dù cô đã có chồng. Với Queen of Tears, Park Sung Hoon được dự đoán sẽ có thêm vai phản diện để đời trong nghiệp diễn.