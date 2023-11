Pedro Pascal (The Last of Us) cùng mỹ nhân "Fast & Furious" gia nhập nhà Marvel?

HHT - Sau thời gian dài tìm kiếm ứng viên cho tân Fantastic Four (Bộ Tứ Siêu Đẳng), hiện Marvel đã “nhấp nháy tín hiệu” chiêu mộ được hai sao lớn của Hollywood vào đội, gồm Pedro Pascal cho nhân vật Reed Richards, và Vanessa Kirby cho vai Sue Storm.

Sẽ là một điều đáng mừng nếu Marvel thật sự “chốt sổ” được Pedro Pascal cho nhân vật Reed Richard (Mr. Fantastic). Pascal từng góp mặt trong loạt dự án danh tiếng như Narcos (2015 - 2017), Game of Thrones (2011 - 2019), Wonder Woman 1984 (2020), hay gần đây nhất là The Last of Us (2022) - tác phẩm giúp Pascal được công chúng biết đến rộng rãi hơn. Diễn xuất của nam diễn 48 tuổi cũng được bảo chứng bởi 3 giải Emmy, được mệnh danh là “Oscar của dòng phim truyền hình”.

Theo Deadline, Pascal đã đi đến một cuộc đàm phán với Marvel Studios cho vai diễn Reed Richards. Cuộc đàm phán có thành công hay không tùy thuộc vào thoả thuận đãi ngộ và thời gian ghi hình sao cho phù hợp với lịch trình của đôi bên. Nhất là khi Pedro Pascal đang bận rộn với nhiều dự án cá nhân, điển hình như mùa hai của series ăn khách The Last of Us.

Reed Richards được xem là “thủ lĩnh” của nhóm Fantastic Four, anh có năng lực co dãn cơ thể khi chiến đấu. Tuy nhiên, điểm “làm nên thương hiệu” của Richards là trí thông minh. Trong nguyên tác truyện tranh, Reed Reed Richards thành thạo về kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện và hàng không vũ trụ. Anh cũng am hiểu hóa học, vật lý, sinh học và nắm cả kiến thức về người hành tinh khác.

Trang tin chính thức của Marvel từng xác nhận Reed Richards là siêu anh hùng thông minh thứ nhì MCU, xếp trên Tony Stark (Iron Man), Bruce Banner (Hulk) và chỉ đứng sau Lunella Lafayette (Moon Girl). Tạp chí BusinessWeek từng bình chọn Mr. Fantastic vào Top 10 nhân vật thông minh nhất giới truyện tranh Mỹ.

Song hành với Reed Richards, một số tin đồn khác cũng chỉ ra rằng vai Sue Storm (Invisible Woman) - thành viên khác của Fantastic Four - sẽ được giao cho Vanessa Kirby thủ vai.

Vanessa Kirby ghi dấu tên tuổi bởi vai Joanna trong About Time (2013), cô nàng cũng góp mặt trong hai thương hiệu phim ăn khách là Mission: Impossible và The Crown. Sau khi tham gia Fast and Furious: Hobbs and Shaw (2019) với vai trò nữ chính, Kirby được xếp vào hàng ngũ “nàng thơ” của tựa phim tốc độ kinh điển màn ảnh rộng.

Hiện tại cả Marvel và Vanessa Kirby đều chưa phản hồi về việc nữ diễn viên có tham gia Fantastic Four hay không. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về tin đồn trên, nữ diễn viên đã trả lời “úp mở” rằng nếu được tham gia một thương hiệu lớn như thế thì cô nàng sẽ rất lấy làm “vinh dự”.

Ngoài Kirby, một số diễn viên khác như Emily Blunt, Bryce Dallas Howard, "Supergirl" Melissa Benoist, sao "Stranger Things" Natalia Dyer, đặc biệt là nàng "Harley Quinn" Margot Robbie cũng được bình chọn là những cái tên khả thi cho nhân vật Sue Storm.

Fantastic Four đầu xuất hiện trong tập truyện The Fantastic Four #1 của Marvel Comics phát hành tháng 11 năm 1961, đây được xem là nhóm siêu anh hùng đời đầu của thương hiệu Marvel.

Fantastic Four có 4 thành viên chính gồm Mister Fantastic, Invisible Woman, Human Torch và The Thing. Marvel từng đưa "Bộ Tứ Siêu Đẳng" lên màn ảnh với các phiên bản 1994, 2005 và 2015 nhưng đều không gặt ái được thành công. Sau sự kiện Disney mua lại Fox, Kevin Feige - Chủ tịch Marvel Studios quyết định sẽ khởi động lại thương hiệu Fantastic Four song song với X-Men.

Ban đầu, Jon Watts - đạo diễn Spider-Man (Tom Holland đóng chính) - được chỉ định sẽ là người dẫn dắt dự án tân Fantastic Four. Tuy nhiên, vào tháng 4/2022, Watts đã rút lui khỏi dự án, anh nói rằng bản thân muốn tạm ngưng việc thực hiện các bộ phim siêu anh hùng. Cuối năm ngoái, The Direct đưa tin rằng Matt Shakman - đạo diễn series Wanda Vision - sẽ là người tiếp quản dự án này.