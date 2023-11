"Loki" mùa 2: Khép lại cuộc hành trình huy hoàng của vị Thần Lừa Lọc nhà Marvel

HHT - Bộ phim tài liệu "Taylor Swift: The Eras Tour" đã chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 3/11 vừa qua. Phim đã giúp khán giả Việt được dịp đắm mình trong tour diễn tỷ đô của Taylor Swift.

HHT - Sau khi MV "Hit Me Up" đạt hơn 13 triệu lượt xem sau 2 tuần phát hành, Binz thừa thắng xông lên khi cho ra mắt toàn bộ EP "Đan Xinh In Love".