Phân cảnh đắt giá nhất của Thỏ Ơi!!: Một cuộc điện thoại kéo mọi thứ vỡ tan

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Đạo diễn Trấn Thành vừa tiết lộ phân cảnh kịch tính nhất trong phim Thỏ Ơi!!, khoảnh khắc một cuộc điện thoại với cái tên đầy “mờ ám” đẩy một mối quan hệ đến bờ vực tan vỡ.

Trong Thỏ Ơi!!, hai chị em Hải Lan, Hải Linh đều có cuộc hôn nhân có bề ngoài hạnh phúc. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết những rạn nứt, mâu thuẫn đang âm ỉ và chực chờ bùng nổ. Như Hải Lan có sự nghiệp thành công bao nhiêu, thì về nhà lại ghen tuông, bực bội và to tiếng với chồng bấy nhiêu. Hải Lan luôn thấy bất an với người chồng ăn chơi lêu lổng chẳng có mục đích sống.

tho-oi-9.jpg
Hải Lan thường xuyên lấn lướt, mắng mỏ chồng

Đến khi Hải Lan phát hiện điện thoại của Ngọc Sơn có tin nhắn của một nhân vật bí ẩn tên +Th, cô không còn giữ được bình tĩnh. Dù Sơn đã hết lời giải thích rằng đó chỉ là em họ vừa chia tay nên nhắn tin an ủi, nhưng Hải Lan vẫn không tin. Sự nghi ngờ càng được thổi bùng lên khi cô gái bí ẩn ấy không nghe máy của Ngọc Sơn, nhưng lại trả lời khi Lan dùng số lạ gọi đến.

Chỉ một cuộc gọi ngắn ngủi, lại trở thành giọt nước tràn ly. Hải Lan không thể nghe thêm một lời giải thích nào nữa, mà xem cú điện thoại kia như là đòn kết liễu cuối cùng, đẩy mối quan hệ đến điểm vỡ òa. Phân cảnh này không chỉ đơn thuần là một cú twist, mà là sự tích tụ của hàng loạt dằn vặt nghi ngờ xảy ra trước đó.

tho-oi-3.jpg
Hải Lan vỡ òa khi phát hiện cái tên lạ trong điện thoại của chồng

Tập trung hoàn toàn vào biểu cảm và cảm xúc của nhân vật, đạo diễn Trấn Thành đã đẩy cao không khí kịch tính với một trường đoạn dài chỉ hơn 1 phút. Ánh mắt, nhịp thở và sự im lặng kéo dài của Hải Lan, Ngọc Sơn và các nhân vật xung quanh sau cuộc gọi mới là thứ khiến mọi thứ căng thẳng muốn nổ tung. Chính tại lúc ấy, có lẽ rất nhiều khán giả đồng cảm với nhân vật Hải Lan: Không còn gì để hỏi, để giải thích nữa. Tất cả đã vỡ tan rồi. Còn Văn Mai Hương cũng ghi điểm với diễn xuất nhập tâm, mọi cảm xúc được bộc lộ khá tinh tế, không hề giống với một ca sĩ lần đầu đóng phim.

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
