Hai sao nữ bất ngờ rời khỏi "đường đua áo dài" mùa Tết 2026, người ấy là ai?

HHTO - Trong khi hàng loạt người đẹp xúng xính khoe sắc trong các mẫu áo dài mốt nhất thì có hai sao nữ bỗng dưng im ắng đến lạ thường khiến nhiều khán giả thắc mắc.

Đến hẹn lại lên, Tết Nguyên đán là dịp để các sao nữ V-Biz khoe sắc trong những bộ áo dài đủ màu sắc, đủ chất liệu. Đây cũng là thời điểm duy nhất mà các người đẹp rất vui vẻ mặc đụng hàng, một thiết kế có tới vài mỹ nhân cùng diện là chuyện bình thường.

Đầu năm 2025, Châu Bùi đã mặc một mẫu áo dài 4 tà may bằng lụa Nha Xá lên thảm đỏ lễ trao giải WeChoice. Chẳng ngờ mẫu áo này vô cùng được yêu thích, vì vẫn truyền thống, đầy thướt tha dịu dàng mà lại rất độc đáo khi kết hợp hai màu sắc đối lập với nhau. Thậm chí, nhiều người gọi đây là “áo dài Châu Bùi” và đến Tết năm nay, áo dài 4 tà là một trong những mẫu áo dài được giới trẻ ưa chuộng nhất.

Chính vì thế, netizen đều chờ đợi không biết Tết Bính Ngọ, Châu Bùi sẽ tạo ra xu hướng áo dài nào mới. Bất ngờ thay, cô chẳng tung ra bộ ảnh áo dài nào. Thay vào đó, Châu Bùi chia sẻ những khoảnh khắc cô đang tận hưởng kỳ nghỉ Tết bình dị bên gia đình trong ngôi nhà ấm cúng. Dù mặc trang phục đơn giản, thoải mái nằm dài hoặc biểu cảm nhí nhố, Châu Bùi vẫn ghi điểm nhờ thần thái rạng rỡ, tươi vui đúng tinh thần Tết.

Những năm trước, diễn viên Phương Oanh rất tích cực tham gia đường đua áo dài với những thiết kế sang trọng đậm chất "phú bà". Cô ưa chuộng những màu sắc rực rỡ như đỏ, hồng với họa tiết tươi sáng và cũng thường được nhiều người chọn mặc theo.

Nhưng Tết năm nay, Phương Oanh không cập nhật gì trên trang cá nhân, không có các video nấu nướng bày biện mâm cỗ Tết hay khoảnh khắc mặc áo dài bên gia đình như mọi năm khiến khán giả hâm mộ nữ diễn viên phim giờ vàng VTV không khỏi tiếc nuối.