Phản diện mới trong "Despicable Me 4" bị tố đạo nhái series "Phineas And Ferb"?

HHT - Mới tung trailer đầu tiên, phần mới "Despicable Me" (tựa Việt: Kẻ Cắp Mặt Trăng) đã bị không ít khán giả tố “vay mượn ý tưởng” của series "Phineas And Ferb" cùng nhiều bộ phim khác.

Vừa qua, hãng phim Illumination đã cho ra mắt trailer đầu tiên của bộ phim hoạt hình Despicable Me 4 (tựa Việt:Kẻ Cắp Mặt Trăng 4). Trailer phim nhanh chóng nhận về sự quan tâm đông đảo của khán giả trên toàn thế giới.

Phần phim thứ 4 này chào đón sự trở lại của ba cô con gái nhà Gru, cô vợ Lucy, những chú Minions, và người xem cũng đặc biệt thích thú với sự xuất hiện của Gru Jr - cậu con trai út mới chào đời của "ác nhân" Gru. Dù nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ, Despicable Me 4lại vấp vào những tranh cãi xoay quanh một nhân vật mới.

Cụ thể, phản diện của phần phim lần này tên Maxime Le Mal, được giới thiệu là một kẻ thù cũ của Gru, quay lại để trả thù nhân vật chính. Tạo hình Maxime trong trailer phim đã khiến khán giả tranh luận, cho rằng nhân vật này giống với tiến sĩ Heinz Doofenshmirtz trong series nổi tiếng Phineas and Ferb.

Không chỉ giống nhau về ngoại hình, nhân vật Maxime trong phim còn xuất hiện với nhiều cỗ máy đáng sợ, càng khiến khán giả liên tưởng đến những thí nghiệm kỳ lạ của tiến sĩ Heinz Doofenshmirtz.

Bên cạnh Maxime, nhóc tì Gru Jr cũng bị nhiều khán giả nhận xét là không được hãng phim Illumination chăm chút kỹ lưỡng, khiến cậu bé không có điểm nhấn riêng. Thậm chí, tạo hình của Gru Jr trong trailer cũng bị cho là “vay mượn ý tưởng” từ hai cậu nhóc nổi tiếng khác là Jack Jack từ phim The Incredibles 2 và Boss Baby trong bộ phim cùng tên.

Đến hiện tại, hãng phim Illumination vẫn chưa lên tiếng về những cáo buộc đạo nhái trên. Là một trong những thương hiệu phim hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới, Despicable Me 4 không tránh khỏi việc nhận về đánh giá khắt khe từ phía khán giả. Tuy nhiên, với chất lượng chưa có dấu hiệu tụt dốc qua 3 phần phim, kể cả những phần ngoại truyện về Minions, thì Despicable Me 4 vẫn có khả năng “làm nên chuyện” tại phòng vé.

Trong năm 2024, Despicable Me 4 là một trong số những tác phẩm được hãng phim Universal đặt kỳ vọng sẽ thắng lớn tại rạp, bên cạnh Kung Fu Panda 4, Orion and the Dark và The Wild Robot.

Dự kiến, Gru và các Minions sẽ trở lại rạp vào ngày 3/7/2024.