Phát hiện điểm tương đồng của "Dữ Phượng Hành" và "Trường Nguyệt Tẫn Minh"

HHT - Với chuyến lưu diễn "The Eras Tour", Taylor Swift đã chính thức bước chân vào danh sách những tỷ phú đô la trong năm 2024. Ngoài ra, cô cũng là nghệ sĩ đầu tiên bước vào danh sách này chủ yếu nhờ vào âm nhạc.

HHT - Đến khi xem cảnh Hyun Woo cầu hôn Hae In trong tập 8 "Queen Of Tears", khán giả mới nhận ra nhẫn cầu hôn cũng là nhẫn cưới. Thường thì các cô dâu sẽ có hai chiếc nhẫn khác nhau, nhưng vì sao đại tiểu thư như Hong Hae In lại dùng nhẫn “hai trong một”?