Phát ngôn của Han So Hee bị đào lại giữa drama tình yêu: “Tôi không giống Song Hye Kyo”

HHT - Netizen Hàn đào lại phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ của Han So Hee về Song Hye Kyo giữa lúc drama tình yêu với Ryu Jun Yeol còn chưa hạ nhiệt.

Gần đây, trên mạng xã hội Hàn Quốc xuất hiện một bài đăng nói rằng trước đây khi còn làm người mẫu cho một công ty thời trang, Han So Hee đã tranh cãi gay gắt với những bình luận cho rằng cô trông giống Song Hye Kyo.

Khi đó, dưới những bài đăng trên tài khoản cá nhân của Han So Hee, có những bình luận nói rằng “Trông bạn giống Song Hye Kyo”. Han So Hee đã đáp trả bằng những lời gay gắt cho thấy cô rất tức giận: “Mấy người đều có XX trong đầu à? Dù bạn nghĩ tôi giống ai đi nữa thì hãy cứ giữ ý kiến đó cho riêng mình nhé”, “Mấy người đúng là XXXX điên rồ”, “Tôi trông không giống XX cô ấy”... Có một số từ ngữ được cho là quá gay gắt nên đã bị ẩn đi, không công khai.

Bài viết này đã làm xôn xao netizen xứ Hàn, nhất là gần đây drama tình yêu giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol vẫn đang là tâm điểm. Đa số ngạc nhiên trước phản ứng gay gắt của Han So Hee bởi một sự việc được đánh giá là không có gì quá nghiêm trọng. Thậm chí một số người còn thắc mắc được so sánh với một người đẹp và tài năng như Song Hye Kyo thì có gì đáng để tức giận. Hơn nữa, Han So Hee còn tự nhận mình là fan của Song Hye Kyo.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có một số bình luận họ tin câu chuyện này vì theo dõi Han So Hee từ thời làm người mẫu, họ nhận thấy người đẹp Nevertheless có vẻ là người rất thiếu kiên nhẫn. Dựa vào những phản ứng gần đây của Han So Hee trước tin đồn hẹn hò của cô cùng nam diễn viên Ryu Jun Yeol, netizen Hàn lại càng nhận thấy Han So Hee không phải là người giỏi cư xử bình tĩnh.

Một số bình luận của netizen:

“Có thật vậy không? Nghe chẳng giống Han So Hee mà tôi biết bây giờ chút nào…”

“Nhưng chẳng phải cô ấy nói mình là fan cứng của Song Hye Kyo sao?”

“Chuyện cô ấy tức giận vì bị so sánh với người khác không phải là vấn đề. Mà vấn đề là cách cô ấy phản ứng với những bình luận.”

“Đó luôn là hình ảnh của cô ấy trong tâm trí tôi. Cô ấy có vẻ rất thiếu kiên nhẫn, thô lỗ, và chửi bới rất nhiều.”

“Tôi chỉ ngạc nhiên với cách cô ấy trả lời…”

“Tôi thấy ngôn ngữ của cô ấy khá thô lỗ. Lời nói của bạn phản ánh bạn là ai.”

“Sao lại mắng người khen mình giống người nổi tiếng xinh đẹp nhỉ?”

“Có nhiều từ XXXX đến mức tôi không hiểu là đang nói cái gì.”