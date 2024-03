Tóm tắt 2 tuần sóng gió "drama tình ái" Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri

HHT - Nếu mối tình trước của Ryu Jun Yeol và Hyeri là 7 năm, thì với Han So Hee chỉ kéo dài chưa đầy 3 tháng. Những "drama", tranh cãi kéo dài 2 tuần qua khiến cư dân mạng bị quay mòng mòng và hiện sau tuyên bố chính thức chia tay của Ryu Jun Yeol và Han So Hee, mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc?

Dựa theo những thông tin mà truyền thông đăng tải, cùng lời kể từ hai nữ diễn viên, thì "drama" tình cảm của Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri có thể tóm tắt như dưới đây.

Ngày 13/11/2023, trang News1 của Hàn đưa tin Hyeri và Ryu Jun Yeol chia tay, quay về với quan hệ đồng nghiệp. Cả hai công khai hẹn hò sau khi bị Dispatch khui tin vào năm 2017. Mối tình 7 năm nên duyên từ lần hợp tác Reply 1988 chính thức kết thúc. Không lâu sau tin tức bùng nổ từ truyền thông, công ty chủ quản của hai bên cũng chính thức xác nhận.

Ngày 15/11/2023, Han So Hee cùng em gái tới triển lãm của Ryu Jun Yeol thông qua giới thiệu của một người bạn. Cô nghe nói anh có thể sẽ là người hợp tác với mình trong dự án phim mới nên tới để chào hỏi. Đây là lần đầu hai người gặp nhau, chưa nảy sinh tình cảm.

Đầu năm 2024, Ryu Jun Yeol và Han So Hee chính thức hẹn hò.

Ngày 14/3/2024, một cư dân mạng đăng Twitter nói rằng mình đã gặp Ryu Jun Yeol và Han So Hee thân mật ở bể bơi khách sạn tại Hawaii.

Sáng 15/3/2024, công ty chủ quản của Han So Hee và Ryu Jun Yeol là 9ATO Entertainment và C-Jes Studio trả lời truyền thông rằng họ không thể nói gì vì đây là đời tư nghệ sĩ.

Giữa lúc cư dân mạng còn hoang mang, Hyeri đang du lịch tại Thái Lan đăng một Story Instagram với chú thích "Thú vị thật". Khoảng 1 tiếng sau, cô hủy theo dõi tài khoản mạng xã hội của bạn trai cũ Ryu Jun Yeol.

Thời điểm này xuất hiện hàng loạt các tin đồn chuyện tình cảm của cặp đôi Reply 1988 có uẩn khúc, Han So Hee bị cho là người thứ ba.

Không lâu sau, phía 9ATO trả lời Edaily rằng Han So Hee không hẹn hò và cô chỉ đi chơi Hawaii với bạn. Nhưng cư dân mạng không tin và đào lại nhiều hình ảnh trên Instagram của hai người để chứng minh Han So Hee và Ryu Jun Yeol thực sự đang hẹn hò.

Khoảng 16 giờ, chiều 15/3 (theo giờ Việt Nam), Han So Hee đăng Story Instagram nói mình không phải kiểu người chen vào mối quan hệ của người khác. Chốt lại bằng câu "Tôi cũng đang thấy thú vị đây" được cho là "nhại theo" lại bài đăng của Hyeri.

Sáng 16/3, Han So Hee đăng bài trên blog thừa nhận hẹn hò với Ryu Jun Yeol, khẳng định mình không phải "tiểu tam", xin lỗi Hyeri cũng như người hâm mộ vì hành động bốc đồng.

Han So Hee xóa Story có nội dung "Tôi cũng thấy thú vị đây".

Chưa đầy 1 tiếng sau, C-Jes Studio cũng tuyên bố Jun Yeol và Han So Hee đang có mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, khẳng định hai người tiến tới khi nam diễn viên đã chia tay Hyeri, mong công chúng không lan truyền tin đồn thất thiệt ảnh hưởng danh tiếng diễn viên.

Chiều 17/3, Ryu Jun Yeol về Hàn. Vốn dĩ anh sẽ về chung chuyến với Han So Hee nhưng chuyến bay được cho là đã đổi sau khi tin hẹn hò nổ ra. Ryu Jun Yeol che kín mặt, rời khỏi sân bay nhanh chóng, từ chối trả lời truyền thông.

Sáng 18/3, Dispatch tung loạt ảnh Han So Hee, Ryu Jun Yeol và một người bạn đang đi cùng nhau tại Hawaii. Những hình ảnh này được chụp vào ngày 16/3. Cặp đôi giữ khoảng cách. Nữ diễn viên liên tục nhìn vào điện thoại. Knet "soi" ra nữ diễn viên quả thực đang theo dõi tin tức về ồn ào tình cảm của mình nhờ việc zoom màn hình điện thoại.

Vài giờ sau, Knet phát hiện Dispatch đã chỉnh lại ảnh, che đi màn hình. Ngoài ra, cư dân mạng cũng cho rằng phía Dispatch có quan hệ thân thiết với Han So Hee khi từng công khai có hành động ủng hộ cô trong nhiều hoạt động trước đây.

Dispatch cho biết Ryu Jun Yeol và Hyeri thực tế đã lạnh nhạt với nhau từ tháng 6/2023 và cân nhắc về mối quan hệ đến tận đầu tháng 11 mới chia tay chính thức và công bố với truyền thông. Han So Hee và Ryu Jun Yeol đúng là gặp nhau lần đầu tại triển lãm của nam diễn viên vào ngày 15/11.

Chiều 18/3, Hyeri đăng tâm thư xin lỗi lên Instagram cá nhân. Cô cho biết mình đã hành động theo cảm xúc mà không lường trước ảnh hưởng. Sau khoảng 3 tiếng, Hyeri xóa bài đăng.

Tối 18/3 (theo giờ Việt Nam), Han So Hee trở về Hàn Quốc. Cô trang điểm kỹ lưỡng, rạng rỡ xinh đẹp, tươi cười chào hỏi fan và phóng viên có mặt.

Ngày 19/3, Ryu Jun Yeol lần đầu xuất hiện công khai trước truyền thông giữa ồn ào tình cảm trong sự kiện của thương hiệu Ralph Lauren. Anh từ chối tạo dáng làm trái tim.

Ngày 29/3, Han So Hee đăng trạng thái mới trên Instagram, một lần nữa khẳng định mình cô không phải người thứ ba, không chen chân hay phá hoại tình cảm của Ryu Jun Yeol và Hyeri. Cô thắc mắc: "Điều tôi không hiểu là việc người yêu cũ có bạn gái thì có gì thú vị".

Han So Hee tiết lộ đã cố gắng liên lạc với Hyeri bằng mọi cách nhưng không được. Cô cũng gửi lời nhắn tới những hater rằng cô cũng không cần lịch sự với những ai cố công kích cô. Cô bóng gió: "Tôi cảm thấy thất vọng với một trong những bên liên quan giờ này vẫn im lặng", được netizen cho rằng đang nhắm vào Ryu Jun Yeol.

Chiều 30/3, trang Edaily đưa tin Han So Hee và Ryu Jun Yeol chia tay. Tờ OSEN cho biết người quen xác nhận cả hai có nhiều mâu thuẫn trong thời gian hẹn hò.

Khoảng 10 phút sau, C-Jes Studio xác nhận Ryu Jun Yeol đúng là đã chia tay, còn phía Han So Hee xác nhận qua Dispatch: "Han So Hee đã gây khó dễ cho bản thân và công chúng vì tình cảm riêng. Trên hết, công ty chúng tôi phải chịu trách nhiệm phần lớn vì đã không chăm sóc tốt cho diễn viên của mình. Dù đã muộn màng nhưng từ giờ chúng tôi sẽ khắc phục. Mong mọi người thông cảm. Chúng tôi sẽ trở lại với hình ảnh tích cực hơn".

"Drama tình ái" này khiến cả Han So Hee - Ryu Jun Yeol và Hyeri bị chỉ trích nặng nề. Vì liên tục tự ý đưa ra phát ngôn không thông qua công ty, Han So Hee bị cho là nhận thiệt hại nặng nhất khi hình tượng đẹp trước đây với công chúng mất sạch. Người hâm mộ hi vọng mối tình chưa đầy 3 tháng, công khai 2 tuần của Han So Hee - Ryu Jun Yeol chấm dứt cũng sẽ kết thúc luôn những tranh cãi vừa qua.