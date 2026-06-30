Phía CORTIS xin lỗi vì làm trễ chuyến bay Paris về Hàn, làm rõ vụ chặn đường thay đồ

HHTO - Trong thông báo mới nhất vào ngày 30/6, BigHit Music thừa nhận CORTIS đã khiến chuyến bay từ Paris về Hàn Quốc (vào ngày 26/6) phải lùi giờ song phủ nhận các bài tố còn lại.

BigHit Music đã thay CORTIS đưa ra lời xin lỗi sau khi bị một hành khách tố nhóm là nguyên nhân khiến chuyến bay của họ phải lùi 30 phút. Theo trang Maeil Business Newspaper, công ty giải thích như sau: "Chuyến bay vào ngày 26/6 đã bị hoãn do họ đến trễ vì bị kẹt trên đường do tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng bởi một vụ tai nạn xe hơi xảy ra".

Lời xin lỗi này được đưa ra vào gần 1 ngày sau khi trên X xuất hiện bài viết được cho là từ hành khách tố nhóm C là nguyên nhân khiến chuyến bay từ Paris về Hàn Quốc bị trễ. Bài viết này kéo theo tin đồn CORTIS thường xuyên làm trễ chuyến bay, "bệnh ngôi sao"..., khiến nhóm chìm trong chỉ trích.

Chủ bài viết tố cáo CORTIS đã gỡ/ khóa tài khoản chỉ vài giờ sau khi đăng bài. Trong khi đó, cho đến trước khi BigHit Music đưa ra thông báo xin lỗi, giải thích, vẫn có không ít fan tìm cách bênh vực nhóm (bao gồm tranh cãi trễ chuyến bay Paris và nhiều tin đồn khác).

Video tố CORTIS chắn lối đi trong ống dẫn lên máy bay dài 8 giây từng gây nên một đợt sóng gió vào năm ngoái nhưng thời điểm này, công ty không đưa ra phản hồi. Đoạn video này đã bị đào lại sau khi CORTIS bị tố làm trễ chuyến bay Paris (Pháp) - Incheon (Hàn Quốc).

Cũng trong thông báo gửi truyền thông, BigHit Music phủ nhận tin đồn nhóm chặn đường trên ống dẫn lên máy bay để thay đồ. Công ty giải thích rằng, sự việc xảy ra từ tháng 10 khi nhóm từ Nhật về Hàn Quốc, khi đó, các thành viên chỉ sắp xếp lại hành lý cá nhân sau khi toàn bộ hành khách đã rời khoang máy bay. CORTIS là những người cuối cùng đi xuống. Đối với tin đồn CORTIS là nguyên nhân làm trễ chuyến bay qua Nhật vào tháng 5 năm nay, BigHit Music khẳng định nhóm đã hoàn tất thủ tục trước khi đóng cửa đón khách.