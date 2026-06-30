Trai đẹp "bị nghẹo" của Teach You A Lesson có tiềm năng hóa nam thần màn ảnh

HHTO - "Trai nghẹo" của Teach You A Lesson chính là "nam thần má lúm" trong "In Your Radiant Season" (Mùa Rực Rỡ Của Em). Và rất có thể, anh sẽ lại có duyên với vai nam sinh và lần này là bị trúng tà.

Là nạn nhân trong tập 8 của Teach You A Lesson, Kim Tae Young vào vai Hyeon Min - nam sinh học giỏi vẫn chịu áp lực khủng khiếp khi từ nhỏ đã bị mẹ thúc ép hoàn thành mục tiêu cuộc đời bà vẽ sẵn. Mẹ cho Hyeon Min uống "thuốc cấm" để tăng tập trung và tự lúc nào biến cậu trở thành "con nghiện" đến mức suýt mất mạng.

Kim Tae Young hợp vai thấy rõ, thể hiện tốt dáng vẻ suy nhược, cam chịu của nhân vật. Ấn tượng nhất phải kể đến đoạn lên cơn thèm thuốc với đôi mắt đỏ ngầu, đôi tay run rẩy khiến khán giả "gai người" khi vừa phút trước thấy thương cho tâm hồn vụn vỡ vì sống thay cuộc đời mẹ của Hyeon Min.



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Teach You A Lesson là bộ phim thứ 2 trong sự nghiệp của Kim Tae Young. Anh ra mắt màn ảnh nhỏ với In Your Radiant Season. Ở tác phẩm này, Tae Young cũng vào vai học sinh. Vì thế, các fan đùa rằng có một "kết nối vũ trụ" nhỏ giữa 2 vai diễn đầu tay của anh, rằng nếu Hyeon Min không bị ép học và "nghẹo" thì sẽ trở thành nam thần bóng chày Yugyeom và có tình đầu siêu cưng là Song Ha Dam.

Nếu Hyeon Min bị ép thi vào ngành Y của Đại học Quốc gia Seoul, thì Song Ha Dam là tự nguyện thi vào ngành Y vì muốn trở thành bác sĩ, bảo vệ Yugyeom. Cô học rất giỏi, hiểu chuyện và là út cưng trong nhà.

Kim Tae Young sinh năm 2003, cao 1m84 và là thành viên của nhóm diễn viên Gen Z newname với 3 thành viên còn lại là: Kim Joon, Woo Hyunjun (Last Summer, Honor), Won Gyubin (Chị Đại Học Đường 2). Chưa có nhiều thông tin về đời tư, học vấn của Tae Young được công bố. Trước khi chính thức ra mắt, anh và các thành viên newname được cho là từng hoạt động với tư cách người mẫu, cùng xuất hiện trên tạp chí DAZED, đi Paris Fashion Week.

"Chất liệu bạn trai" tràn ngập trong loạt ảnh đời thường của Kim Tae Young. Anh không sử dụng Instagram cá nhân mà cập nhật hoạt động chung với acc nhóm.

Khán giả ấn tượng với nụ cười má lúm "xinh yêu" của Tae Young trong hậu trường phim, tính cách cũng khá hiền lành, nhẹ nhàng. Kim Tae Young nhận vai phụ thời lượng ít nhưng không mờ nhạt, có cốt truyện và mạch tâm lý rõ ràng, vừa đủ để gây ấn tượng, khả năng tạo chemistry tốt, diễn xuất ổn trong hai bộ phim đầu tay tạo bước đà tốt cho anh. Hình tượng nam sinh có vẻ là định hướng được công ty nhắm "cộp mác" cho Kim Tae Young khi vai diễn thứ 3 của anh cũng là học sinh.

Dù đã qua tuổi teen nhưng không thể phủ nhận chàng tân binh có ngoại hình phù hợp để khoác áo đồng phục. Ba nhân vật đều là học sinh trung học nhưng tính cách, thể loại lại khác nhau. In Your Radiant Season là phim tình cảm, melodrama nhẹ nhàng, Teach You A Lesson là hành động, tâm lý, thì bộ phim thứ ba - Excitatio thuộc thể loại huyền bí.

Excitatio dự kiến phát sóng vào năm 2027, do Lee Jun Hyuk đóng chính, kể về linh mục trừ tà Antonio - người sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để xua đuổi ác quỷ bám lấy trường Trung học Seongryeong. Học sinh ở đây chịu áp lực nặng cùng tham vọng điểm số khi kỳ thi đại học đến gần. Họ bắt đầu dùng một loại thuốc và những sự kiện kỳ lạ, cái chết bất thường xảy ra.

Theo truyền thông Hàn, Kim Tae Young vào vai Jang Si Hoon - hội trưởng hội học sinh của Trung học Seongryeong. Cậu là thiếu gia tài phiệt thế hệ thứ 3, cháu trai của chủ tịch Tập đoàn Danube. Si Hoon là "mỹ nam vàng ngọc" trong mắt nữ sinh, được yêu mến bởi sự thánh thiện và khí chất "quý tộc ngút ngàn".

Jang Si Hoon dường như sẽ là vai diễn có nhiều tư liệu viral. Sự bí ẩn của nhân vật này với suy đoán anh là nạn nhân hay kẻ đứng sau ác quỷ giúp tăng thêm trông đợi. Excitatio cũng là tác phẩm đánh dấu màn tái hợp của anh và "tình đầu" Oh Ye Ju. Hiện chưa rõ cả hai có tuyến tình cảm hay không. Nếu tiếp tục làm tốt, Jang Si Hoon sẽ góp phần củng cố vị thế "nam thần học đường" của màn ảnh cho Kim Tae Young.