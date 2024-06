Phim chiếu rạp: Inside Out 2 - Phần hậu truyện còn xuất sắc hơn cả phần đầu tiên

aespa tung "át chủ bài", hoàn thiện trận chiến đầy uy lực "Armageddon" HHT - Mảnh ghép cuối cùng trong màn tái xuất của aespa là "Armageddon" đã chính thức đến được tay khán giả toàn cầu, với vô số những điểm cộng từ sự đầu tư, visual và chất lượng âm nhạc đẳng cấp của một trong những nhóm nữ hàng đầu K-Pop thế hệ thứ 4.

MV "Finding You" - Chi Pu: Âm nhạc bắt tai, hình ảnh đẹp nhưng quá an toàn HHT - Quay trở lại đường đua âm nhạc, Chi Pu vừa cho ra mắt ca khúc “Finding You” với 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Trung, cũng là sản phẩm ra mắt chính thức tại thị trường tỷ dân của cô nàng. Sánh đôi cùng nữ ca sĩ trong MV là Phàn Trị Hân, nam diễn viên đầy triển vọng.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chấm điểm gần tuyệt đối album mới của Billie Eilish HHT - Universal Music Vietnam vừa tổ chức một buổi thưởng thức album phòng thu thứ 3 của Billie Eilish mang tên "Hit Me Hard And Soft". Đây là lần đầu tiên giọng ca "Happier Than Ever" tổ chức một buổi trải nghiệm album tại Việt Nam.

Tháng Tư, Ngày Em Đến: Nỗ lực tìm lại sự lãng mạn giữa thời đại lười yêu HHT - Phim điện ảnh Nhật Bản “Tháng Tư, Ngày Em Đến” là một nỗ lực để tìm hạn sử dụng cho tình yêu, là một cuộc đấu tranh để giữ lấy sự lãng mạn trong một thời đại mà dường như người ta đang trở nên lười yêu.

Những cô gái Hoa gia trong Tích Hoa Chỉ: Mỗi người là một đóa hoa hương sắc riêng HHT - Trong “Tích Hoa Chỉ”, nhà họ Hoa có bốn cô gái trẻ trạc tuổi nhau. Bốn cô gái mỗi người mỗi tính cách, như bốn bông hoa xinh đẹp với hương sắc riêng, mà số phận của họ đã để lại cho khán giả nhiều cảm xúc.

The 8 Show: Người khen xem hay hơn "Squid Game", người lại chê không tiếc lời HHT - Cảm xúc của người xem sau khi thưởng thức xong “The 8 Show” rất phân cực. Người khen không tiếc lời, nhận xét phim còn hay hơn cả “Squid Game”; nhưng người chê thì thấy phim chỉ gây khó chịu chứ không có điểm cộng nào.

Phim chiếu rạp: "Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới" mở ra bản sử thi anh hùng mới HHT - Là phần phim thuộc thương hiệu đầu tiên được ra mắt sau sự kiện Disney mua lại 20th Century Studios, "Kingdom of the Planet of the Apes" không làm khán giả thất vọng với chất liệu sử thi hoành tráng, mang nội dung tiềm năng mở ra một đế chế "Hành Tinh Khỉ" mới.

RM trốn chạy hiện thực, mang tới trải nghiệm mới toanh trong MV Come Back To Me HHT - RM (BTS) trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc mở đường "Come Back To Me", chiêu đãi người hâm mộ âm nhạc đầy chất tự sự và những thước phim mang tính nghệ thuật, mang tới trải nghiệm mới lạ với thời lượng trái ngược của MV và audio.