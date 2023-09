Doanh thu lội ngược dòng ngoạn mục, Elemental vẫn là "hồi chuông cảnh tỉnh" cho Pixar

HHT - Từng được ví như một phiên bản mới của "Inside Out", "Elemental" (Xứ sở các nguyên tố) đáng tiếc lại “ngã ngựa" trên đường đua phòng vé khi mới ra mắt. Tuy nhiên, bộ phim đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Cú lội ngược dòng ngoạn mục

Ra mắt vào ngày 16/6/2023, Elemental (Xứ sở các nguyên tố) phải đụng độ trực tiếp với bộ phim siêu anh hùng The Flash thuộc Vũ trụ DC. Điều này khiến phim chỉ thu về 29,6 triệu đôla (721 tỷ VNĐ) doanh thu tại Bắc Mỹ, trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu thấp thứ 2 trong lịch sử của hãng phim Pixar, sau Toy Story (29,1 triệu đôla).

Với khởi đầu không mấy thuận lợi, Elemental hiển nhiên thu hút nhiều sự bàn luận của giới phê bình, cho rằng bộ phim sẽ lại là một cú ngã ngựa của Disney và Pixar. Tuy nhiên, phép màu đã xảy ra với Elemental. Phim bắt đầu “sống lại” tại rạp với 55% doanh thu tăng trưởng ở ngày thứ 8 công chiếu (23/6). Có những thời điểm, phim tăng hơn 100, 200, thậm chí là 900% doanh thu so với ngày trước đó. Elemental thâm chí trở thành tác phẩm Pixar có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc, vượt qua Spider-Man: Across The Spider-Verse, trở thành phim hoạt hình có doanh thu nội địa cao thứ 2 năm 2023, chỉ đứng sau bom tấn The Super Mario Bros Movie.

Doanh thu hiện tại của phim đã cán mốc 484 triệu đôla toàn cầu, thậm chí, khi được đưa lên nền tảng Disney+, tác phẩm này còn nhanh chóng đạt hạng 1 bảng xếp hạng toàn thế giới.

Vì đâu mà thắng lớn?

Giữa lúc phòng vé bị “bội thực” bởi những phim siêu anh hùng và hành động, Elemental vô tình lại là một “món ăn lạ". Câu chuyện tình của chàng nước Wade và cô lửa Ember nhanh chóng làm hài lòng được nhiều khán giả, từ nhỏ đến lớn. Ngoài ra, hiệu ứng truyền miệng của phim cũng góp một phần công sức vào thành công hiện tại. Cụ thể, phim trở thành một đề tài nổi trội trên mạng xã hội, được bàn tán xôn xao trong nhiều ngày liền. Elemental thậm chí còn xây dựng được một cộng đồng người hâm mộ riêng cho phim, những người ngày đêm mong ngóng Pixar thông báo về một phần hậu truyện.

Elemental còn có một thứ vũ khí thu hút khán giả ra rạp mà không phải tác phẩm nào cũng có được, chính là cái mác “phim của Pixar". Từ lâu, khán giả luôn dành một tình cảm đặc biệt cho các tác phẩm đến từ nhà Pixar, có lẽ vì họ đã được xem phim của Pixar, hoặc cũng có thể là vì những bộ phim mang mác Pixar đa phần có chất lượng tốt. Tuy nhiên, việc là một phim thuộc Pixar đồng nghĩa phải gánh vác những gánh nặng vô hình khi bị so sánh với những “người tiền bối", Elemental cũng không phải là ngoại lệ.

Pixar có đang dậm chân tại chỗ?

Với việc là một tác phẩm đến từ Pixar, Elemental dĩ nhiên sẽ có một lượng lớn người xem trung thành của Pixar ủng hộ. Tuy nhiên, hãng phim này dường như lại quá dựa dẫm vào danh tiếng vốn có, khi chiến dịch marketing, quảng bá của Elemental đều không được chú trọng.

Đây chính là vết xe đổ mà Disney đã tạo ra với tác phẩm Strange World ra mắt vào năm 2022, phim không hề có một chiến dịch quảng bá tốt, hay thậm chí là không được quảng bá tử tế. Không ngoa khi nói rằng Elemental đã phải tự cứu mình ngoài rạp ngờ hiệu ứng truyền miệng, một phép màu mà Strange World không có được.

Ngoài những sai lầm về cách quảng bá phim, nhiều khán giả cho rằng Pixar khá “lười biếng" khi thực hiện Elemental. Điều này xuất phát từ việc phim không có một nội dung mới mẻ, đem lại một cảm giác cũ kĩ cho nhiều người xem khó tính.

Những đề tài quá hay của Tunring Red, Coco, hay Soul không xứng đáng đứng chung hàng ngũ cùng Elemental. Một tác phẩm dù dễ xem và dễ cảm nhưng lại chẳng để lại quá nhiều giá trị như Elemental khó lòng mà tồn tại mãi trong tâm trí người xem. Liệu Pixar có muốn khán giả rời rạp và chỉ nhớ đến sự bắt tai của ca khúc Steal The Show trong phim?

Elemental chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho Pixar, để hãng phim thôi dựa dẫm vào những giá trị vô hình mà họ có, thôi lôi kéo khán giả ra rạp chỉ vì hai chữ “phim Pixar". Mong rằng với những dự án mới như Inside Out 2 hay Elio, Pixar sẽ mang đến những trải nghiệm mới cho khán giả, để có thể vươn tới “infinity and beyond!” (Tới vô cực và xa hơn nữa).