Netflix huy động 5000 drone “mở cổng Upside Down” trên bầu trời Las Vegas

HHTO - Netflix vừa khiến cộng đồng fan không khỏi trầm trồ khi huy động 5.000 máy bay không người lái thắp sáng bầu trời Las Vegas, được ghi nhận là show diễn drone có quy mô lớn nhất tại Mỹ, đánh dấu chặng hành trình cuối cùng của "Stranger Things".

Vào tối 28/12, bầu trời Las Vegas như được khoác lên diện mạo mới khi bước vào Thế giới Ngược (Upside Down) thông qua một màn trình diễn drone (máy bay không người lái) quy mô lớn. Hàng nghìn ánh đèn trên không trung lần lượt tái hiện những hình ảnh quen thuộc của series như chiếc xe van WSQK, nhóm bạn thân cùng nhau đạp xe qua thị trấn Hawkins hay khoảnh khắc Will đối đầu với quái vật Demogorgon.

Sự kiện mang tên One Last Adventure: Las Vegas, được Netflix tổ chức nhằm kỷ niệm mùa 5 - mùa cuối của Stranger Things. Với tổng cộng 5000 thiết bị bay được huy động để thắp sáng khu vực dọc theo Las Vegas Strip, chương trình được đơn vị sản xuất xác nhận là màn trình diễn drone có quy mô lớn nhất tại Mỹ tính đến thời điểm hiện tại.

Ảnh: Getty Images/Netflix

Video được đội ngũ thực hiện đăng tải hôm 30/11. Video: Sky Elements Drone Shows

Bất ngờ lớn nhất trong đêm diễn là sự xuất hiện của Jamie Campbell Bower, diễn viên thủ vai phản diện Vecna. “Trước khi đi đến hồi kết, chúng tôi còn một điều cuối cùng dành cho mọi người”, anh giới thiệu với khán giả có mặt trực tiếp tại sự kiện.

Nam diễn viên Jamie Campbell Bower giao lưu với người hâm mộ tại sự kiện. Ảnh: Getty Images/Netflix

Hình ảnh phản diện Vecna được mô phỏng trên nền trền trời. Ảnh: Getty Images/Netflix

Theo Netflix, One Last Adventure: Las Vegas là điểm dừng chân cuối cùng trong chuỗi hoạt động quảng bá toàn cầu cho mùa kết thúc của Stranger Things. Trước đó, nền tảng đã tổ chức loạt hoạt động quảng bá tại các thành phố lớn khác, như không gian tương tác tại Madrid (Tây Ban Nha) đến triển lãm mô phỏng Phòng thí nghiệm Quốc gia Hawkins ở Sydney (Australia).

Poster chính thức của mùa cuối "Stranger Things". Ảnh: Netflix

Song song với các sự kiện ngoài đời thực, mùa 5 của Stranger Things cũng được chia ra thành từng phần để phát hành theo đợt trên Netflix. Bảy tập đầu hiện đã lên sóng. Tập cuối mang tên The Rightside Up dự kiến ra mắt vào tối 31/12 theo giờ Mỹ, tức sáng ngày 1/1 giờ Việt Nam.

Ngoài hình thức xem trực tuyến, tập phim này còn được trình chiếu tại hơn 500 rạp giới hạn, chính thức khép lại hành trình của nhóm bạn tại Hawkins.