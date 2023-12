Phim Hàn tháng 12: Park Seo Joon không thể làm lu mờ sự trở lại của "Nàng Dae Jang Geum"

HHT - Các bộ phim truyền hình mới của Hàn Quốc lên sóng vào tháng 12 đánh dấu sự trở lại của dàn mỹ nam Park Seo Joon, Ji Chang Wook, Jang Dong Yoon, Seo In Guk… Nhưng tất cả vẫn không thể làm lu mờ sự trở lại của “Nàng Dae Jang Geum” Lee Young Ae.

Welcome to Samdal-ri (2/12)

Diễn viên: Ji Chang Wook, Shin Hae Sun

Từ cảnh sát chìm trong The Worst of Evil, Ji Chang Wook trở lại màn ảnh nhỏ Hàn Quốc trong một chuyện tình lãng mạn với bộ phim Welcome To Samdal-ri. Ji Chang Wook luôn không “may mắn” với phim tình cảm, lần này liệu có thoát “dớp”?

Trong phim, Ji Chang Wook vào vai Yong Pil, một nhà dự báo thời tiết, người luôn trung thực và không ngần ngại báo cáo với cấp trên khi có vấn đề gì đó xảy ra. Sinh ra và lớn lên ở Samdalri trên đảo Jeju, anh có một tình yêu sâu sắc đối với nó.

Anh có một người bạn thời ấu thơ là cô bạn Jo Sam-dal (Shin Hae Sun). Họ sinh cùng năm, cùng làm mọi việc có nhau, nhưng dần xa cách khi trưởng thành. Cô là một nhiếp ảnh gia có uy tín, hiện làm việc trong thành phố. Nhưng vì một biến cố nào đó, cô đánh mất sự nghiệp, uy tín và danh vọng. Cô trở lại Samdalri để khởi động lại cuộc sống của mình, và tình cờ gặp lại Yong Pil.

Soundtrack #2 (6/12)

Diễn viên: Geum Sae Rok, No Sang Hyun

Đây là phần phim tiếp theo của Soundtrack #1 do Han So Hee và Park Hyung Sik đóng chính, nhưng lần này cả hai không còn là nhân vật chính nữa. Nội dung và nhân vật của Soundtrack #2 hoàn toàn riêng biệt so với phần 1, điểm chung chỉ là vẫn bám theo chủ đề về tình yêu và âm nhạc.

Câu chuyện của Soundtrack #2 kể về Hyun Seo (Geum Sae Rok) và Soo Ho (Noh Sang Hyun), cả hai gặp nhau khi học đại học, yêu nhau và cùng tham gia trong một ban nhạc. Tuổi trưởng thành đến, những hỗn loạn xảy ra và họ chia tay. Nhiều năm sau, hai người tình cờ gặp lại với nhiều đổi thay. Hyun Seo đã từ bỏ ước mơ của mình và hiện là giáo viên dạy piano, còn Soo Ho đang là một CEO thành đạt. Liệu tình cũ có không rủ cũng tới?

Death’s Game (8/12)

Diễn viên: Seo In Guk, Park So Dam

Bộ phim Death’s Game bắt đầu câu chuyện của mình bằng một mệnh đề thú vị: Điều gì sẽ xảy ra khi bạn cố gắng đánh lừa cái chết?

Câu chuyện kể về Choi Yi Jae (Seo In Guk) sống một cuộc đời thất bại. Anh không thể tìm được việc làm, bị bạn gái bỏ, mất hết tài sản trong một vụ lừa đảo Bitcoin. Chán nản, anh quyết định tự kết liễu mình. Nhưng trên đường xuống địa ngục, anh bị Thần Chết (Park So Dam) chặn lại. Tức giận vì sự thiếu tôn trọng sự sống và thái độ “giỡn mặt” của anh đối với cái chết, nữ Thần Chết quyết định trừng phạt.

Choi Yi Jae sẽ tái sinh thành một người mới 12 lần, mà mỗi lần đều đang trên bờ vực cái chết. Nếu Choi Yi Jae có thể sống sót, anh ta sẽ dừng được vòng lặp kinh hoàng này và sống tiếp trong cuộc đời của người đó.

Ngoài cốt truyện thú vị, Death’s Game còn gây hứng thú với dàn diễn viên toàn sao: Lee Jae Wook, Goo Yoon Jung, Lee Do Hyun, Kim Jae Wook... Trong bộ đôi diễn viên chính, nổi bật là sự trở lại màn ảnh nhỏ của ngôi sao Ký Sinh Trùng Park So Dam.

Maestra: Strings of Truth (9/12)

Diễn viên: Lee Young Ae

Sự trở lại của “Nàng Dae Jang Geum” Lee Young Ae khiến các mọt phim Hàn phát sốt. Trong Maestra: String of Truth, “Chị đẹp” vào vai Cha Se Eum - một nghệ sĩ violin trước đây là nhạc trưởng dàn nhạc nổi tiếng thế giới. Để theo đuổi một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ như thế, cô đã dốc hết đam mê, nhiệt huyết, sự táo bạo, và cả… một bí mật chấn động.

Trong bối cảnh âm nhạc, Maestra: String of Truth là một bộ phim có đề tài hơi hướng kinh dị, trinh thám đầy lôi cuốn. Những sự việc kỳ lạ bắt đầu diễn ra trong dàn nhạc của Cha Se Eum và theo đó bí mật của cô cũng dần được hé lộ.

Like Flowers in Sand (20/12)

Diễn viên: Jang Dong Yoon, Lee Ju Myoung

Nam diễn viên Jang Dong Yoon không ngại thử sức mình ở nhiều dạng vai khác nhau, và trong Like Flowers in Sand anh hóa thân thành một vận động viên đấu vật Hàn Quốc. Cụ thể, anh vào vai Kim Baek Doo, người đang muốn giải nghệ khi thấy mình không còn ở trong những năm tháng vinh quang.

Một ngày, người bạn thuở ấu thơ của anh - Oh Yoo Kyung (Lee Ju Myoung) bỗng trở về và trở thành quản lý mới của đội đấu vật đang trên đà giải tán. Sự trở lại của cô đã khiến Kim Baek Doo thay đổi ý định.

Xen kẽ trong câu chuyện của đôi nhân vật chính là những người mới đến thị trấn, chủ quán cà phê, huấn luyện viên của đội và người bạn thân của Kim Baek Doo. Like Flowers in Sand hứa hẹn là một phim chữa lành đáng xem của tháng 12.

Gyeongseong Creature (22/12)

Diễn viên: Park Seo Joon, Han So Hee

Nhắc đến một trong những phim truyền hình “bom tấn” đáng hóng của Hàn Quốc trong năm 2023 thì không thể thiếu Gyeongseong Creature. Bộ phim đánh dấu sự hợp tác của mỹ nam Park Seo Joon và Han So Hee, được Netflix đầu tư, có đề tài kinh dị siêu nhiên đầy lôi cuốn.

Lấy bối cảnh mùa Xuân năm 1945 tại Gyeongseong (tên cũ của Seoul thời Nhật chiếm đóng), Yoon Chae Ok (Han So Hee) đang tìm kiếm mẹ mình đã mất tích. Cô là một thợ săn tiền thưởng chuyên tìm kiếm những người mất tích, thành thạo chiến đấu và sử dụng súng. Trong lúc đó, cô tình cờ gặp Jang Tae Sang (Park Seo Joon), một người đàn ông giàu có nổi tiếng và sở hữu nhiều thông tin đáng tin cậy.

Hàng loạt vụ mất tích xảy ra dẫn cả hai đến một bệnh viện kỳ quái. Ở đó, Jang Tae Sang và Yoon Chae Ok bị buộc phải đối mặt với một con quái vật khủng khiếp được sinh ra từ lòng tham của con người.

Được biết, Gyeongseong Creature sẽ ra mắt bảy tập đầu tiên trên Netflix vào 22/12. Ba tập cuối cùng sẽ phát sóng vào 5/1/2024.