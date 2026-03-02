Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Rating Mùa Rực Rỡ Của Em giảm nhẹ, The Art of Sarah - Shin Hye Sun sắp bị soán ngôi

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Rating của "Mùa Rực Rỡ Của Em" (In Your Radiant Season) không bùng nổ ở tuần chiếu thứ 2. "Boyfriend On Demand" (Bạn Trai Theo Yêu Cầu) đang có dấu hiệu tương tự "Can This Love Be Translated" (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không).

Trước khi tiến đến 2 tập cuối, rating tập 13 và 14 của Undercover Miss Hong (Điều tra viên Hong) tăng nhẹ so với tuần trước, lần lượt là 10,6% và 11,8%. Hai tập kết của No Tail to Tell (Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người) đạt rating 3,7% - con số an toàn khi nhìn lại chặng đường chênh vênh với nhiều lời chê trách về nội dung và diễn xuất.

Tuần qua, bộ rom-com The Practical Guide to Love do Han Ji Min, Park Sung Hoon và Lee Ki Tae đóng chính bắt đầu chiếu, khởi động với rating 3,1% và 3,3%. "Phản ứng hóa học" của cô và 2 bạn diễn đều tốt. Kịch bản chưa có điểm đột phá nên khả năng hút thêm khán giả mới không cao.

chae-jong-hyeop-1.jpg

Mùa Rực Rỡ Của Em duy trì mạch phim chậm rãi, thư thái ở tập 3 và 4 khi Ran (Lee Sung Kyung) quyết định dùng "gói dùng thử" 3 tháng làm bạn với Chan (Chae Jong Hyeop). Mạch chậm nên rating cũng không có tiến triển rõ. Tỉ suất người xem tập 3 là 4,3% sau đó giảm xuống còn 3,1% ở tập 3. Xu hướng chung là giảm so với tuần chiếu đầu (4,4% - 3,5%).

641944486-18150865504449453-6558808376400624005-n.jpg
641795870-18150865507449453-851918142815776030-n.jpg

Tại bảng xếp hạng phim và diễn viên được quan tâm nhất tuần 3 tháng 2, The Art of SarahShin Hye Sun (hay Shin Hae Sun) tiếp tục giữ ngôi vương. Á quân cũng không đổi. Mùa Rực Rỡ Của Em và Chae Jong Hyeop - Lee Sung Kyung có pha thăng hạng rõ rệt do thời điểm tổng kết số liệu rơi vào tuần đầu phim chiếu.

Boyfriend on Demand - bộ phim do Jisoo, Seo In Guk đóng chính gia nhập Top 10 phim được quan tâm dù chưa chính thức lên sóng. Trước đó, series gốc của Netflix cũng thuộc thể loại tình cảm - Can This Love Be Translated cũng giữ vị trí thứ 10 vào tuần trước khi chiếu. Điểm giống nhau này có thể sẽ là "điềm báo" cho thấy Boyfriend on Demand và Jisoo sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí số 1 ở bảng xếp hạng phim - diễn viên tuần 4 tháng 2 và tuần 1 tháng 3.

jisoo-1.jpg
Chưa bàn tới chất lượng nội dung, chỉ với dàn cast là Jisoo cùng hàng loạt trai đẹp đã bảo chứng cho độ bàn tán xôn xao mà bộ phim này tạo ra khi lên sóng.
cover-fb-1.jpg
Sam
#rating phim Hàn #diễn viên hot nhất tuần #phim hot nhất tuần #Undercover Miss Hong #Điều Tra viên Hong #Park Shin Hye #Điều tra viên Hong rating #Undercover Miss Hong rating #The Art of Sarah #Lee Sung Kyung #Mùa Rực Rỡ Của Em #In Your Radiant Season #rating mùa rực rỡ của em #Boyfriend On Demand #Jisoo #phim Jisoo

Xem thêm

Cùng chuyên mục