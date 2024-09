Phim Hàn tháng 9: Sự trở lại của các nữ thần Park Shin Hye, Shin Hye Sun, Lee Se Young

HHT - Màn ảnh nhỏ Hàn Quốc tháng 9 chào đón sự trở lại của những nữ thần vừa xinh đẹp vừa diễn hay, mỗi người mỗi vẻ - mười phân vẹn mười: Park Shin Hye (Doctor Slump), Shin Hye Sun (Mr. Queen), Lee Se Young (Cổ Tay Áo Màu Đỏ), Lim Ji Yeon (The Glory)…

Seoul Busters (11/9)

Diễn viên: Kim Dong Wook, Park Ji Hwan, Seo Hyun Woo

Bộ phim Seoul Busters hứa hẹn sẽ mang nhiều tiếng cười cho màn ảnh nhỏ Hàn Quốc tháng 9 khi khai thác đề tài trinh thám theo phong cách hài hước. Kim Dong Wook (My Perfect Stranger) dẫn đầu dàn diễn viên với vai Dong Bang Yoobin, một người đã từ chối cơ hội làm việc ở nước ngoài để trở về Hàn Quốc, tình nguyện làm đội trưởng một đội phòng chống tội phạm ở Đồn cảnh sát Songwon.

Theo như cốt truyện của Seoul Busters giới thiệu, đội của Dong Bang Yoobin “khét tiếng” trong ngành vì có thành tích bắt giữ tội phạm thấp nhất cả nước. Liệu ngài đội trưởng lịch lãm mới đến sẽ làm gì để vực dậy cả đội gồm những cảnh sát nhiệt tình nhưng vụng về để biến họ trở thành đội phá án mạnh nhất?

The Judge From Hell (21/9)

Diễn viên: Park Shin Hye, Kim Jae Young

Bộ phim The Judge From Hell gây chú ý với sự trở lại của Park Shin Hye (Doctor Slump). Lần này, người đẹp vào vai Kang Bit Na, một thẩm phán nổi tiếng với nhan sắc và sự lạnh lùng, dứt khoát. Điều mà hầu hết mọi người không biết là cô thực chất bị một con quỷ ám. Không chỉ phán xử những kẻ xấu trong đời thực, Kang Bit Na còn đưa linh hồn họ xuống địa ngục.

Trong quá trình làm việc, Kang Bit Na đã gặp Han Da On (Kim Jae Young), một thám tử có đôi mắt tinh tường và che giấu một nỗi đau thầm kín. Khác với Kang Bit Na, anh là người có trái tim dễ đồng cảm với người khác. Sự xuất hiện của anh đã khiến mối liên kết giữa Kang Bit Na và con quỷ có sự xáo trộn.

The Tale of Lady Ok (21/9)

Diễn viên: Lim Ji Yeon, Choo Young Woo

Chuyện phim The Tale of Lady Ok lấy bối cảnh thời Joseon, kể về nàng nô lệ tên Ok Tae Young (Lim Ji Yeon) giả danh một chuyên gia luật thành đạt. Một ngày nọ, cô tình cờ gặp Cheon Seung Hwi (Choo Young Woo), một người kể chuyện đi khắp thế gian để đọc tiểu thuyết cho mọi người nghe.

Sau khi gặp gỡ, cả hai đã yêu nhau. Nhưng liệu tình yêu có khiến nàng Ok từ bỏ cuộc sống giả mình đã dựng lên? Liệu sự thành thật sẽ mang lại hay sẽ cướp đi của nàng điều gì?

To My Haeri (23/9)

Diễn viên: Shin Hye Sun, Lee Jin Wook

Sau thành công của Welcome To Samdal-ri, nữ diễn viên Shin Hye Sun tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ với một nhân vật thú vị. Trong To My Haeri, cô đảm nhận vai nhân viên giữ xe Hyeri (hay còn gọi là “Haeri”), nhưng đây là một người… không có thật. Danh tính thật của cô là Joo Eun Ho - một phát thanh viên truyền hình vẫn đang nỗ lực để tạo dựng tên tuổi sau 14 năm làm việc chăm chỉ. Sau khi em gái cô mất tích, cô vô cùng đau khổ và đã mắc chứng rối loạn nhân cách phân ly, từ đó “sinh ra” Haeri.

Trong To My Haeri, Lee Jin Wook (Sweet Home) vào vai Jung Hyuno, bạn trai cũ của Eun Ho. Hiện tại, anh đã trở thành một phát thanh viên nổi tiếng kể từ khi họ chia tay. Mặc dù đã xa nhau một thời gian và cuộc sống của họ đã đi theo những hướng khác nhau, nhưng cả hai vẫn tìm về bên nhau và cố gắng giúp đỡ nhau vượt qua những vấn đề của mỗi người.

Gyeongseong Creature 2 (27/9)

Diễn viên: Park Seo Joon, Han So Hee

Khác với bối cảnh năm 1945 của mùa 1, mùa 2 của Gyeongseong Creature xảy ra ở năm 2024 - cách gần 80 năm so với các sự kiện cũ. Điều này gây tò mò tột độ với các khán giả yêu thích bộ phim này, bởi họ không biết chuyện gì đã xảy ra với một khoảng cách thời gian xa như thế.

Theo như những gì đã giới thiệu, người xem gặp lại Yoon Chae Ok (Han So Hee) trong Gyeongseong Creature 2. Cô đã sống sót sau năm 1945 nhờ ký sinh trùng Najin, nhưng lại không bị biến đổi hình dáng thành quái vật. Vẻ ngoài của cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp như lần cuối khán giả nhìn thấy nhưng nay sức mạnh thể chất của cô đã tăng lên đáng kinh ngạc.

Trong một cuộc đụng độ, Yoon Chae Ok chạm mặt một chàng trai giống hệt Jang Tae Sang, người đã cùng cô chiến đấu trong quá khứ, người mà cô đã dành tình cảm. Nhưng anh ta nói tên mình là Jang Ho Jae (Park Seo Joon), khiến cô bàng hoàng. Mối quan hệ giữa Jang Tae Sang và Jang Ho Jae rốt cuộc là gì?

What Comes After Love (27/9)

Diễn viên: Lee Se Young, Sakaguchi Kentaro

Bộ phim What Comes After Love nhận được nhiều chú ý khi công bố hai diễn viên chính là hai cái tên nổi bật ở showbiz Hàn Quốc và Nhật Bản: Lee Se Young (Cổ Tay Áo Màu Đỏ) và Sakaguchi Kentaro (The Last 10 Years). Được biết, bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên do Kong Ji Young và Tsuji Hitonari đồng sáng tác.

Trong What Comes After Love, Lee Se Young vào vai Hong, một cô gái Hàn Quốc đến Nhật Bản du học, tại xứ hoa anh đào đã yêu một chàng trai tên Jungo (Sakaguchi Kentaro). Do những khác biệt cá nhân, họ đã chia tay. Năm năm sau, cả hai một lần nữa gặp lại nhau, nhưng lần này là ở Hàn Quốc.