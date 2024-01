Phim hoạt hình hay nhất Oscar 2024: Cuộc đua giữa “Người Nhện” và “Chim Diệc”

HHT - Có 5 phim hoạt hình lọt vào danh sách đề cử cuối cho giải thưởng “Phim hoạt hình hay nhất” Oscar 2024, nhưng nhìn chung đây là cuộc đua giữa “Spider-Man: Across The Spider-Verse” và “Thiếu Niên và Chim Diệc”.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 sẽ được tổ chức vào 10/3/2024 và danh sách các đề cử cuối cùng cho tất cả các hạng mục giải thưởng đều đã được công bố. Trong đó, hạng mục Phim hoạt hình hay nhất là một trong những hạng mục được nhiều người quan tâm nhất.

Danh sách các phim hoạt hình nhận được đề cử tại Oscar 2024 bao gồm: Spider-Man: Across The Spider-Verse của Sony, Thiếu Niên và Chim Diệc do Hayao Miyazaki đạo diễn đến từ Studio Ghibli, Elemental là câu chuyện tình yêu đầu tiên của Pixar, Nimona là một bất ngờ đột phá của Netflix và Annapurna, và Robot Dreams của đạo diễn người Tây Ban Nha Pablo Berger được đánh giá là "hắc mã" năm nay.

Mỗi phim hoạt hình trong danh sách đề cử Phim hoạt hình hay nhất Oscar 2024 đều có màu sắc riêng. Là bộ phim khai thác câu chuyện tình yêu đầu tiên của Pixar, Elemental cũng mang đến tính thẩm mỹ mới. Được biết, Pixar đã tạo ra công nghệ mới cho bộ phim nặng về hiệu ứng này, khiến nước và lửa trên phim trông tự nhiên và đẹp mắt đầy thuyết phục.

Tuy nhiên, phần nhìn ngon nghẻ không giúp Elemental để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả khi cốt truyện chính được đánh giá không có nhiều đột phá. Elemental lấy bối cảnh ở Thành phố nguyên tố, nơi người dân sống ở đó được tạo thành từ bốn yếu tố đất, không khí, nước và lửa. Theo đó, mỗi nguyên tố tụ họp thành từng cụm dân cư riêng và tạo thành một cộng đồng chia rẽ. Bỗng một ngày, có một chàng nguyên tố nước đem lòng yêu một nàng nguyên tố lửa.

So với Elemental, Nimona được đánh giá là mới mẻ và đột phá hơn. Hành trình của Nimona đến với khán giả cũng khá chông gai khi Disney đóng cửa Blue Sky, may mắn sau đó phim được Annapurna và Netflix giải cứu. Được chuyển thể từ tiểu thuyết đồ họa LGBTQ bán chạy, Nimona kể về một thiếu niên có khả năng thay đổi hình dạng, tính cách kỳ quái sống trong một thế giới thời trung cổ ở tương lai. Nimona được đánh giá cao về đồ họa đẹp, nội dung mới mẻ, đặc biệt mạnh dạn khai thác tình yêu đồng tính giữa hai chàng hiệp sĩ.

Robot Dreams là phim hoạt hình đầu tay của đạo diễn người Tây Ban Nha Pablo Berger, được đánh giá là “hắc mã” của phim hoạt hình năm nay. Trước Oscar 2024, Robot Dreams đã giành được một số giải thưởng điện ảnh như giải Annecy Contrecham, giải thưởng lớn của ban giám khảo tại Liên hoan phim The Animation Is Film. Bộ phim kể về tình bạn giữa một chú chó cô đơn và một người bạn đồng hành là robot ở Manhattan những năm 80.

Tuy nhiên, theo nhiều đánh giá và nhận định, danh hiệu Phim hoạt hình hay nhất Oscar 2024 là cuộc đua của “Người Nhện” và “Chim Diệc” khi so với các phim khác, bởi Spider-Man: Across The Spider-Verse và Thiếu Niên và Chim Diệc nổi trội hơn cả.

Năm 2023 là một năm khá ảm đạm của các siêu anh hùng nhưng Spider-Man: Across The Spider-Verse không bị ảnh hưởng. Thậm chí cá nhân phim còn là một chiến thắng hoành tráng khi vừa được lòng giới phê bình lẫn khán giả, làm ăn ngon lành ở các phòng vé, cuối cùng thẳng tiến đến các giải thưởng.

Spider-Man: Across The Spider-Verse tiếp tục cuộc phiêu lưu của Miles Morales đến đa vũ trụ Người Nhện, từ thế giới màu nước của Gwen đến Mumbattan lấy cảm hứng từ Ấn Độ. Trong hành trình này, chàng siêu anh hùng tuổi teen tiếp tục rèn giũa bản sắc riêng, không chỉ với hàng trăm Spider-Man khác ở đa vũ trụ mà còn với chính bản thân mình.

Nội dung được đánh giá hấp dẫn, đồ họa của Spider-Man: Across The Spider-Verse cũng được khen ngợi khi kết hợp khéo léo và ấn tượng giữa tranh màu nước, tranh 2D, hiệu ứng 3D vô cùng đẹp mắt. Để làm được điều này, Sony đã tạo ra một loạt công cụ mới để chuyển đổi cách điệu 2D thành 3D, xây hệ thống mới sử dụng bút chì, bút mực, bút đánh dấu và cọ vẽ cho bộ phim của mình.

Đạo diễn Hayao Miyazaki đã gác lại việc nghỉ hưu lần thứ hai để bắt tay vào thực hiện Thiếu Niên và Chim Diệc. Bộ phim được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết mà đạo diễn yêu thích khi còn nhỏ How Do You Live?. Bộ phim cũng được đánh giá là chứa đựng nhiều hồi ức của cá nhân của chính đạo diễn, khiến bộ phim có màu sắc bán tự truyện.

Câu chuyện trong Thiếu Niên và Chim Diệc kể về cậu bé 11 tuổi Mahito, mất mẹ trong một cuộc oanh tạc Tokyo trong Thế Chiến II. Bố cậu tái hôn với em gái của vợ cũ, cậu theo đó chuyển đến vùng nông thôn sinh sống. Tại nơi ở mới, cậu bắt gặp một con diệc xám biết nói và nó dẫn cậu vào một vũ trụ song song. Hành trình của Mahito trong Thiếu Niên và Chim Diệc là hành trình chữa lành sau những mất mát, và cho thấy cách con người sống sót nhờ sức mạnh của trí tưởng tượng.

Trong cuộc đua tại Quả Cầu Vàng, Thiếu Niên và Chim Diệc đã vượt qua Spider-Man: Across The Spider-Verse và giành được giải Phim hoạt hình hay nhất. Đây là bộ phim hoạt hình vẽ tay và không nói tiếng Anh đầu tiên giành được giải thưởng này.

Chiến thắng này được dự đoán sẽ lặp lại ở Oscar 2024, bởi nhiều nhận định cho rằng dù xuất sắc, cuộc phiêu lưu trong đa vũ trụ Người Nhện vẫn có một điểm yếu. Đó là bộ phim vẫn còn phần 2 để hoàn thiện câu chuyện. Rất có thể, yếu tố “chưa vẹn toàn” này sẽ ngăn cản Spider-Man: Across The Spider-Verse chạm vào tượng vàng Oscar năm nay.