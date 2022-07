Phim mới của cặp đôi “Hẹn Hò Chốn Công Sở”: Remake siêu phẩm Nhật và Đài Loan, liệu có thành công?

HHT - Dự án phim sau “Hẹn Hò Chốn Công Sở” của cặp đôi chính Ahn Hyo Seop và Kim Sejeong đều là phim remake từ siêu phẩm truyền hình của Đài Loan và Nhật Bản. Liệu phiên bản Hàn Quốc có đạt được thành công như bản gốc?

Ahn Hyo Seop - Muốn Gặp Anh

Muốn Gặp Anh (Someday or One Day) là bộ phim truyền hình xuất sắc của Đài Loan, bản gốc do Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến đóng chính. Không chỉ là một bộ phim tình cảm lãng mạn, Muốn Gặp Anh còn kết hợp yếu tố xuyên không, trinh thám, xen kẽ các dòng thời gian tạo nên một bộ phim cuốn hút đến tận tập cuối cùng.

Câu chuyện của Muốn Gặp Anh bắt đầu khi Hoàng Vũ Huyên (Kha Giai Yến) đang cố vượt qua nỗi đau mất đi người yêu Vương Tuyên Thắng (Hứa Quang Hán). Bỗng nhiên, cô thấy mình xuyên không, sống trong thân xác của một nữ sinh 17 tuổi có ngoại hình giống hệt mình, tên Trần Vận Như. Càng kinh ngạc hơn, trong khi sống cuộc đời của Trần Vận Như, Hoàng Vũ Huyên gặp một nam sinh có ngoại hình y hệt người bạn trai đã mất, nhưng tên cậu lại là Lý Tử Duy.

Nam diễn viên sẽ đóng vai của Hứa Quang Hán trong phiên bản do Hàn Quốc remake là Ahn Hyo Seop - “Chim thủy tổ” của Hẹn Hò Chốn Công Sở. Đây không phải là một vai dễ, bởi Ahn Hyo Seop không chỉ diễn một mà đến hai nhân vật, không những vậy còn phải đảm đương nhân vật ấy với những thay đổi theo các mốc thời gian khác nhau. Thể hiện vai diễn phức tạp này quá xuất sắc, Hứa Quang Hán đã vụt sáng thành ngôi sao nổi tiếng toàn châu Á.

Thành công với Hẹn Hò Chốn Công Sở, trước đó Ahn Hyo Seop cũng được đánh giá diễn xuất tốt qua Dr. Romantic 2, nhưng liệu “Chim thủy tổ” có thành công với Muốn Gặp Anh bản Hàn hay không vẫn là điều chưa thể đoán trước. Ấn tượng đầu tiên, khán giả Hàn Quốc cho rằng Ahn Hyo Seop và nữ chính Jeon Yeo Bin (Vincenzo) không có cảm giác couple cho lắm.

Kim Sejeong - Today’s Webtoon

Phim truyền hình mới do Kim Sejeong thủ vai nữ chính có tên là Today’s Webtoon. Đây là phiên bản remake từ bộ phim truyền hình Nhật Bản có tên Sleepeeer Hit!. Khi phát sóng ở Nhật vào năm 2016, bộ phim rất thành công, được yêu thích không chỉ ở Nhật mà còn lan rộng sang một số nước châu Á khác.

Trong Today’s Webtoon, Kim Sejeong vào vai một nữ vận động viên judo tài năng nhưng chẳng may gặp chấn thương nghiêm trọng, buộc phải từ bỏ sự nghiệp. Cô xin vào làm biên tập viên của một công ty webtoon Hàn Quốc, bắt đầu một cuộc sống mới. Từ bỏ một việc mình giỏi và quen thuộc để dấn thân vào một lĩnh vực khác không phải là chuyện dễ dàng, nhưng cô luôn lạc quan và tích cực, từ đó thay đổi cuộc sống của chính mình và cả những người xung quanh.

Vai diễn mới trong Today’s Webtoon được nhận xét là không quá khó với Kim Sejeong, bởi nó khá gần gũi với tính cách lạc quan của chính cô ngoài đời, cũng có những điểm tương đồng với vai trước đó trong Hẹn Hò Chốn Công Sở. Tuy nhiên, chính vì thế, cũng có những ý kiến cho rằng vai diễn lần này có thể thiếu sự đột phá.

Một trong những lý do khiến Today’s Webtoon nhận được nhiều nghi ngại khó vượt qua được bản gốc của Nhật không đến từ diễn xuất của Kim Sejeong, mà đến từ nội dung. Vốn là một đất nước nổi tiếng về truyện tranh, Nhật Bản đã khéo léo cài cắm rất nhiều điều thú vị xoay quanh công việc biên tập và cả sáng tác truyện tranh vào phim. Liệu Hàn Quốc có làm được điều đó với webtoon?

Muốn Gặp Anh của Ahn Hyo Seop vẫn chưa có lịch phát sóng, nhưng khán giả đã có thể gặp Kim Sejeong trong Today’s Webtoon vào cuối tháng 7 này!