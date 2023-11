Phim siêu anh hùng năm 2023 từ dở nhất đến hay nhất: "The Marvels" thoát kiếp đội sổ

HHT - Dựa theo thang điểm trên trang Rotten Tomatoes, dưới đây là tất cả các phim siêu anh hùng ra rạp trong năm 2023, được xếp hạng từ dở nhất đến hay nhất.

8. Ant-Man and The Wasp: Quantumania (46%)

Cuộc phiêu lưu riêng thứ ba của Người Kiến “đội sổ” danh sách này, và người xem không thấy có gì là oan uổng. Câu chuyện về Scott Lang cùng các thành viên trong gia đình bị cuốn vào Vương quốc lượng tử và tìm cách trở về nhà trong Ant-Man and The Wasp: Quantumania đơn giản là quá buồn chán.

Nội dung kém hấp dẫn, Ant-Man 3 còn bị trừ điểm bởi phần hình ảnh, đồ họa kém chất lượng. Người xem phàn nàn như thể mọi nhân vật đều được đưa vào một màn hình xanh vô hồn với những hiệu ứng hết sức vụng về.

7. Shazam: Fury of the Gods (49%)

Công bằng mà nói, Shazam: Fury of The Gods được đánh giá có chất lượng hay hơn nhiều so với những gì các bài phê bình đã đánh giá. Bộ phim mang đến một thông điệp hay rằng ai cũng đều xứng đáng trở thành anh hùng nếu có cơ hội. Một số cảnh quay rực rỡ trong phim được nhận xét là ấn tượng, khiến khán giả cảm thấy như họ vừa đắm chìm trong thế giới của kính vạn hoa.

Một trong những lý do khiến khán giả thờ ơ trước Shazam 2 được cho là do siêu anh hùng này sẽ vắng mặt trong quá trình thiết lập lại vũ trụ DC trong thời gian tới. Có lẽ khán giả cảm thấy họ chẳng có lý do nào để đầu tư thời gian và tiền bạc cho một câu chuyện không có tiếp nối.

6. The Marvels (62%)

Bốn năm sau phần phim riêng đầu tiên, cuộc phiêu lưu mới của Carol Danvers cũng tiếp tục với The Marvels. Phim kể về hành trình hợp tác của Carol cùng hai cô gái khác cũng sở hữu quyền năng là Monica và Ms. Marvel. Phim gây chú ý - đặc biệt là với khán giả châu Á khi mỹ nam Hàn Quốc Park Seo Joon xuất hiện một vai trong phim.

The Marvels tạo tiền đề cho những cuộc phiêu lưu đa vũ trụ tiếp theo trong MCU, nhưng khán giả có vẻ chẳng mấy mặn mà. Dù vậy, The Marvels vẫn chưa phải là phim dở nhất của MCU trong năm 2023 này.

5. The Flash (63%)

Ngay cả trước khi ra rạp, thất bại của The Flash đã được dự đoán trước. Với việc nam diễn viên chính Ezra Miller liên tục vướng vào những tranh cãi và rắc rối pháp lý, khán giả cũng không còn mặn mà với siêu anh hùng tốc độ.

Câu chuyện của The Flash kể về Barry Allen khi anh quay ngược thời gian nhằm ngăn chặn cái chết của mẹ, nhưng hành động này đã khiến dòng thời gian thay đổi dẫn đến hậu quả là Justice League không bao giờ hình thành và Barry bị mắc kẹt trong quá khứ. Cốt truyện này đã được DC kể nhiều lần đến mệt mỏi, có thể kể đến series The Flash dài 9 mùa.

Lý do duy nhất khiến The Flash có hạng cao hơn Ant-Man and The Wasp: Quantumania là vì sự xuất hiện của ngôi sao Michael Keaton đáng giá từng khung hình.

4. Blue Beetle (78%)

Phim siêu anh hùng Blue Beetle kể về anh chàng sinh viên mới tốt nghiệp đại học Jaime Reyes đang tìm việc, với mong muốn giúp đỡ gia đình đang phải trả các hóa đơn và sắp mất nhà. Tình cờ, Jaime được hợp nhất với một con bọ hung cổ xưa bí ẩn và được ban cho các siêu năng lực.

Không chỉ khai thác yếu tố văn hóa Mexico, Blue Beetle còn tỏa sáng với thông điệp về sức mạnh của gia đình. Thay vì hành động một mình, Jaime luôn có gia đình mình cùng đồng hành trong cuộc chiến chống lại kẻ ác.

3. Guardians of the Galaxy Vol. 3 (82%)

Lời tạm biệt dành cho Đội vệ binh dải ngân hà trở thành bộ phim hay nhất năm 2023 của MCU. Guardians of The Galaxy Vol.3 xoay quanh câu chuyện đầy cảm xúc của Rocket, khi Rocket đối diện với quá khứ đau thương, từ đó mở ra tương lai mới cho chính mình cùng đồng đội.

Hài hước, dí dỏm, Guardians of The Galaxy Vol.3 còn mang đến những phân cảnh hành động hay nhất trong loạt phim siêu anh hùng ra rạp trong năm nay, như một cảnh chiến đấu kéo dài hai phút rưỡi ở hành lang.

2. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (96%)

Những ninja màu xanh lá với cái mai to đùng sau lưng trong Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem là bất ngờ thú vị nhất mùa Hè này. Bộ phim kể về bốn chú rùa biến thành dị nhân sau khi bị “tắm” trong một hóa chất lạ.

Không chỉ có nội dung hấp dẫn, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem còn được khen bởi đồ họa bắt mắt, sinh động. Bộ tứ ninja rùa cũng “hớp hồn” khán giả bởi sự vụng về đáng yêu và hết sức lanh lợi.

1. Spider-Man: Across the Spider-Verse (96%)

Phần tiếp theo của bộ phim đạt giải Oscar năm 2018 Spider-Man: Into The Spider-Verse đã không làm “mất mặt” người tiền nhiệm, cũng như làm hài lòng các fan đã ngóng đợi. Spider-Man: Across The Spider-Verse không chỉ là phim siêu anh hùng hay nhất năm 2023 mà còn là một trong những bộ phim hay nhất năm nay.

Bộ phim mang đến hình ảnh, đồ họa còn ấn tượng hơn cả phần phim đầu tiên, khiến khán giả trầm trồ trước sự chuyển đổi liền mạch giữa các phong cách nghệ thuật khi kết hợp hoạt hình vẽ tay 3D và 2D. Vượt lên trên ấn tượng thị giác, phần phim về Người Nhện Miles Morales còn có một câu chuyện sâu sắc khi khán giả chứng kiến mối quan hệ phức tạp của Gwen Stacy và cha mình, hay hành trình khám phá ý nghĩa của việc trở thành Người Nhện.

Trong danh sách này vẫn chưa cập nhật Aquaman and The Lost Kingdom, bởi “vua biển cả” của DC sẽ ra rạp vào 20/12/2023. Theo một số phản hồi từ bản chiếu thử, có vẻ Aquaman 2 sẽ không thể truất Spider-Man: Across The Spider-Verse khỏi ngôi vua, nhưng liệu có “cứu” được Ant-Man 3 khỏi vị trí chót bảng?