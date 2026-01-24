Lý do khiến bạn không thể bỏ lỡ tập phim đầu tiên về Thám Tử Lừng Danh Conan

HHTO - Không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Conan bước lên màn ảnh rộng, Thám Tử Lừng Danh Conan: Quả Bom Chọc Trời còn là viên gạch nền tạo nên bản sắc không thể thay thế cho loạt các phần phim Conan sau này.

Ra mắt năm 1997, Thám Tử Lừng Danh Conan: Quả Bom Chọc Trời đã đặt viên gạch đầu tiên cho “di sản tỷ yên” của loạt phim, đưa Conan trở thành một trong những thương hiệu điện ảnh ăn khách bậc nhất Nhật Bản.

Ngay từ tác phẩm mở màn, tinh thần trinh thám đặc trưng của Conan đã được định hình rõ nét với kịch bản chặt chẽ, khó lường và những cú ngoặt đầy bất ngờ. Hung thủ sở hữu động cơ phức tạp, cách gây án tinh vi, buộc khán giả phải liên tục suy luận và theo sát từng bước phá án của nhân vật. Sự căng thẳng đến nghẹt thở trong những cuộc chạy đua với thời gian, đan xen các khoảnh khắc sinh tử, đã tạo nên sức hút đặc biệt khiến người xem khó có thể rời mắt.

Vậy trong phần phim mở đầu cho series hoạt hình ăn khách, các nhân vật quen thuộc của Thám Tử Lừng Danh Conan: Quả Bom Chọc Trời đã xuất hiện như thế nào?

Conan (Kudo Shinichi)

Trong Thám tử lừng danh Conan: Quả Bom Chọc Trời với vụ án về chuỗi đánh bom liên hoàn giữa lòng Tokyo, Conan không chỉ đối đầu với một kẻ khủng bố đầy toan tính, mà còn phải chạy đua từng giây để giải mã những câu đố chết người được giăng sẵn khắp thành phố. Mỗi quyết định đều mang theo cái giá của hàng trăm sinh mạng.

Ran Mori

Giữa “trận địa” những quả bom được giăng khắp thành phố và có thể phát nổ bất cứ lúc nào, Ran Mori luôn là người đứng ở ranh giới mong manh nhất giữa an toàn và hiểm nguy. Là bạn thanh mai trúc mã của chàng thám tử lừng danh, Ran Mori có trong mình sự dũng cảm, cứng rắn và cực kỳ thông minh - điều khiến cô luôn đóng vai trò quan trọng trong hành trình phá án của Shinichi. Trong phần phim đầu tiên, Ran Mori là một “điểm chạm cảm xúc” quan trọng, khiến mỗi cuộc chạy đua sinh tử của Conan không chỉ là phá án, mà còn là hành trình bảo vệ người mình yêu thương.

Kogoro Mori

Với vai trò là một thám tử tư nổi tiếng theo cách rất riêng: nóng nảy, ham rượu cùng những cách suy luận rất “độc đáo”, Kogoro Mori là “bình phong hoàn hảo” cho những màn phá án xuất thần của Conan. Nhưng đằng sau vẻ ngoài xuề xòa ấy là một người cha hết mực thương con và luôn sẵn sàng lao vào nguy hiểm khi Ran gặp chuyện. Chính sự đối lập giữa hài hước và bản năng bảo vệ gia đình đã khiến vị “thám tử râu kẽm” trở thành nhân vật vừa mang lại tiếng cười, vừa góp phần không nhỏ vào những khoảnh khắc căng thẳng của bộ phim.