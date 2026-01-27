Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không: Người đến sau lại là người phù hợp nhất

HHTO - Mỹ nam má lúm Kim Seon Ho không phải người đầu tiên được chọn cho vai Joo Ho Jin của Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không. Đoàn làm phim đã từng nhắm đến Son Seok Koo.

Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không đang là bộ phim khiến khán giả Việt Nam cũng như khắp thế giới mê mẩn. Một câu chuyện tình yêu không mới, về hai người đối lập, vô tình bị số phận đưa đẩy nên gặp nhau hết lần này đến lần khác, và dần nảy sinh tình cảm. Thế nhưng các chi tiết của Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không thì lại rất mới, đặc biệt là cách xây dựng nhân vật.

Netizen đang tan chảy với Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không

Ai xem cũng tấm tắc khen Kim Seon Ho đúng là lựa chọn hoàn hảo cho vai Joo Ho Jin, chàng trai biết 6 thứ tiếng, được thừa kế cả dinh thự khổng lồ của ông ngoại, giàu có tài giỏi mà lại khiêm tốn, ấm áp, chân thành. Chỉ cần nhìn Kim Seon Ho nở nụ cười má lúm kèm theo ánh nhìn dịu dàng là khán giả đã biết chắc Joo Ho Hin là chàng trai cờ xanh chính hiệu, người duy nhất có thể an ủi cô diễn viên ngôi sao Cha Mu Hee bị rối loạn nhân cách.

Ấy thế mà ban đầu, đoàn làm phim đã ngỏ lời mới Son Seok Koo vào vai nam chính, nhưng anh đã từ chối vì lý do cá nhân. Khi biết tin này, netizen thở phào nhẹ nhõm, cho rằng thật may vì Son Seok Koo đã từ chối. Bởi anh vốn có ngoại hình bụi bặm, hợp với những nhân vật có cuộc sống phức tạp trong phim hành động.

Nhưng thật ra nhà sản xuất Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không chọn Son Seok Koo cũng có lý do, những ai từng xem phim Nhật Ký Tự Do Của Tôi sẽ thấy nam diễn viên mà đóng vai ấm áp, chu đáo cũng rất ổn.

Son Seok Koo diễn cảnh dịu dàng cũng rất ổn

Nhưng số phận đã đưa Kim Seon Ho đến với chàng phiên dịch Joo Ho Jin, nhờ đó chúng ta có cặp đôi Kim Seon Ho - Go Yoon Jung siêu đẹp đôi, và tạo ra một phim ngôn tình ngọt như mật. Kim Seon Ho là người đến sau, nhưng hóa ra lại phù hợp nhất.