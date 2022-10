Phong cách Thu - Đông của Kendall Jenner: Những chiếc đầm sắp tạo nên làn sóng mới

HHT - Kendall vẫn giữ vững phong độ là một trong những ngôi sao ăn mặc đẹp nhất mạng xã hội. Ngoài những bộ legging cùng giày thể thao, Kendall thường xuyên được bắt gặp trong những chiếc váy midi ôm, dự báo cho một "cơn bão xu hướng" sắp đến. Cùng cập nhật thôi!

Tìm kiếm nguồn cảm hứng thời trang Thu - Đông không đâu xa, cứ nhìn vào những gì Kendall Jenner mặc là có thể cập nhật nhanh những xu hướng sắp tới sẽ nổi đình nổi đám. Nhìn sơ, những chiếc váy midi ôm (váy dài ngang bắp chân) đang được cô nàng mặc liên tục, vừa tôn được đường cong vừa lịch sự ít khoe da thịt.

Sang trọng với tông màu xám

Không quá lồng lộn, cầu kì, một chiếc váy ôm sát tay cộc vẫn đủ thể hiện gu thời trang tuyệt vời của Kendall. Phụ kiện đơn giản và make-up look xám cùng tông khiến cho tổng thể sang trọng và trang nhã. Đôi mắt của Kendall cũng dùng màu xám một cách hết sức ăn nhập với trang phục càng làm cho vẻ ngoài của cô nàng đặc biệt hơn.

In hoa nhưng đơn sắc

Nói đến in hoa liên tưởng ngay đến mùa Hè, nhưng giờ đây khái niệm đã thay đổi. Bạn vẫn có thể chọn in hoa cho Thu - Đông miễn là tông màu trầm, hoặc in hoa đơn sắc. Chiếc váy hoa đơn giản rất dễ tìm và dễ áp dụng ở Việt Nam. Chất liệu mềm mại ôm sát người và đường xẻ cao khoe đôi chân dài, chiếc váy giúp Kendall ghi trọn 10 điểm phong cách.

Đầm in hoa nhỏ tạo cảm giác cổ điển

Đầm in hoa, đơn giản hiệu quả mà nhiều khi nghĩ không ra. Kendall trông nữ tính tuyệt đối với chiếc đầm này khác hẳn hình ảnh cá tính, phóng khoáng mọi khi. Dự đoán những chiếc mini dress in hoa sẽ hot lên trong thời gian tới!

Little white dress cũng quan trọng như little black dress

Kendall đã làm cho chiếc váy có phần trang trọng này trông năng động và street style hơn với chiếc mũ lưỡi trai và áo len sậm màu.

Ánh kim là xu hướng hot năm nay

Vẫn là những từ ngữ được lặp lại nãy giờ: Đơn giản, nữ tính. Tủ đồ của Kendall đã chuyển từ trẻ trung, năng động và cá tính sang ngọt ngào, thanh lịch.