Phương Mỹ Chi lên tiếng trước tranh cãi về sự tương đồng với Jennie BLACKPINK

HHTO - Phương Mỹ Chi lên tiếng trước tranh cãi về phần trình diễn có sự tương đồng với Jennie BLACKPINK tại Làn Sóng Xanh 2025, khẳng định sự độc bản trong hành trình nghệ thuật.

Lễ trao giải Làn Sóng Xanh không chỉ là dịp vinh danh những cống hiến của nghệ sĩ trong suốt một năm hoạt động âm nhạc, mà còn là điểm hẹn giải trí, nơi nghệ sĩ thể hiện tài năng và cá tính qua những ca khúc được phối mới. Tại Làn Sóng Xanh 2025, Phương Mỹ Chi thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi lột xác khỏi hình tượng “cô bé dân ca” năm nào, trở thành một phiên bản trưởng thành hơn qua tiết mục mashup Bóng Phù Hoa và Ếch Ngoài Đáy Giếng.

Sau thành công của Wrapped Miền Tây đạt hơn 18 triệu lượt xem tại năm 2024, Phương Mỹ Chi tiếp tục ghi dấu ấn tại Làn Sóng Xanh 2025 với hai ca khúc được cô lần lượt trình diễn thành công tại Sing!Asia 2025 và Em Xinh “Say Hi”.

Đáng chú ý, bên cạnh những lời khen về sự đột phá trong thần thái và phong cách biểu diễn, nhiều khán giả đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa tiết mục của Phương Mỹ Chi và phần trình diễn của nữ nghệ sĩ Hàn Quốc Jennie BLACKPINK tại MMA 2025. Từ cách dàn dựng sân khấu, vũ đạo, trang phục đến thần thái biểu diễn của hai nghệ sĩ đều được cộng đồng mạng đem lên bàn cân so sánh.

Ở góc độ trang phục và thần thái biểu diễn, nhiều ý kiến cho rằng phần trình diễn của Phương Mỹ Chi gợi liên tưởng đến tiết mục mà Jennie từng thể hiện trước đó: Màu sắc chủ đạo trắng cùng thiết kế nhiều lớp tạo cảm giác thanh thoát, sang chảnh. Thần thái biểu diễn có sự chuyển biến rõ rệt từ lạnh lùng, huyền ảo sang năng lượng, cá tính.

Netizen chỉ ra những điểm tương đồng giữa hai phần trình diễn của Phương Mỹ Chi và Jennie.

Không gian sân khấu và cách sắp xếp vũ đoàn ở hai tiết mục cũng được cho là có nhiều sự tương đồng khi cùng được dàn dựng theo hướng tối giản, ánh sáng tập trung vào nghệ sĩ ở trung tâm và cả hai vũ đoàn đều sử dụng vải lụa làm đạo cụ.

Cách dàn dựng sân khấu của Phương Mỹ Chi khiến netizen liên tưởng đến Jennie.

Trước những tranh cãi, Phương Mỹ Chi đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì những hiểu lầm không đáng có. Nữ ca sĩ nhấn mạnh sự độc bản trong hành trình nghệ thuật là điều cô luôn hướng tới, đồng thời khẳng định sẽ có trách nhiệm điều chỉnh để các sản phẩm sau thể hiện rõ hơn giá trị âm nhạc và dấu ấn cá nhân của mình.

“Phương Mỹ Chi gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả vì đã mang đến sự trải nghiệm chưa trọn vẹn từ phần trình diễn. Với tinh thần tôn trọng khán giả và hành trình sáng tạo, Chi và ekip đã thống nhất từ phía Phương Mỹ Chi sẽ không tiếp tục đăng tải thêm thông tin liên quan đến tiết mục trên tất cả các nền tảng” - giọng ca Bóng Phù Hoa chia sẻ trên trang cá nhân.

Nguyên văn chia sẻ của Phương Mỹ Chi trên trang cá nhân.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông với cách ứng xử cầu thị của Phương Mỹ Chi, cho rằng việc một nghệ sĩ trẻ dám đối diện, lắng nghe và tiếp thu ý kiến là điều đáng ghi nhận. Không ít người tiếp tục gửi lời động viên, tin tưởng nữ ca sĩ sẽ ngày càng hoàn thiện bản sắc cá nhân trên con đường âm nhạc.

Phương Mỹ Chi đạt giải thưởng "Ca sĩ Đột phá của năm" tại Làn Sóng Xanh 2025.

Năm 2025 trở thành cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của Phương Mỹ Chi khi cô liên tiếp khẳng định dấu ấn ở nhiều lĩnh vực. Không chỉ chinh phục khán giả trong nước và quốc tế với Sing!Asia 2025 và ngôi vị Quán quân Em Xinh “Say Hi”, nữ ca sĩ còn tạo tiếng vang trên màn ảnh rộng với vai diễn trong Nhà Gia Tiên, bộ phim cán mốc hơn 240 tỷ đồng doanh thu. Chuỗi thành tích này đánh dấu hành trình lột xác từ hình ảnh “cô bé dân ca” sang một phiên bản nghệ sĩ đa năng, chủ động thử sức và làm mới mình trong nhiều không gian nghệ thuật khác nhau.