Làn Sóng Xanh 2025: SOOBIN gom loạt meme, Phùng Khánh Linh thành từ khóa thịnh hành

HHTO - Làn Sóng Xanh 2025 không chỉ gây chú ý bởi kết quả giải thưởng mà loạt khoảnh khắc "bên lề" thú vị của dàn nghệ sĩ cũng nhanh chóng viral trên mạng xã hội.

Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 không chỉ đánh dấu một năm sôi động của thị trường âm nhạc Việt mà còn để lại chuỗi khoảnh khắc viral trên mạng xã hội. Sau ánh đèn sân khấu và các hạng mục vinh danh, chính những tương tác của nghệ sĩ mới là thứ được khán giả nhắc lại nhiều nhất.

Những khoảnh khắc thú vị của các nghệ sĩ trở nên viral.

Ngay từ những giờ đầu sau lễ trao giải, mạng xã hội đã ngập tràn các đoạn cắt ngắn, meme và bình luận xoay quanh những khoảnh khắc không nằm trong kịch bản. Điển hình là hình ảnh SOOBIN và HIEUTHUHAI ngồi cạnh nhau, ví như “viết tiếp câu chuyện hòa bình” khi cả hai vốn trưởng thành từ những chương trình khác nhau, đại diện cho hai thế hệ nghệ sĩ với màu sắc riêng, khiến màn xuất hiện chung trở nên thú vị.

Khoảnh khắc ngồi cạnh nhau của hai nam thần khiến fan nghĩ ra "7749 kịch bản".

Sân khấu Làn Sóng Xanh 2025 cũng chứng kiến một trong những màn trình diễn được bàn luận nhiều nhất, “chỉ một đêm duy nhất” của Tóc Tiên, kết hợp cùng Yeolan, Muộii, Maiquinn và Đào Tử A1J. Không khí sân khấu đạt tới trạng thái bùng nổ - nơi các nghệ sĩ trẻ và nghệ sĩ đã có vị thế cùng đứng chung trong một thế giới âm nhạc.

Tóc Tiên cùng dàn Em Xinh "khoác áo mới" cho loạt bản nhạc remix viral năm 2025.

Ở lát cắt khác, Nguyễn Hùng bên cạnh việc liên tiếp giành chiến thắng còn trở thành tâm điểm chú ý nhờ loạt khoảnh khắc khác. Hình ảnh “ngày hòa bình” khi O Hồng (Hạ Anh) cùng Cường (Nhật Hoàng) xuất hiện trên sân khấu để trao giải cho Hải (Nguyễn Hùng) được khán giả ví như “kết đẹp ở vũ trụ khác” cho bộ phim Mưa Đỏ.

Bên cạnh đó, những chia sẻ “nghĩ gì nói đó” của nam ca sĩ khi bước lên sân khấu cũng nhanh chóng lan truyền, góp phần tạo nên một hình ảnh gần gũi, đầy thiện cảm.

Khoảnh khắc "vũ trụ song song" của bộ ba Mưa Đỏ.

Cụm từ “địa chỉ xem thần số học của Nguyễn Hùng” bất ngờ lọt top tìm kiếm.

Cũng từ lễ trao giải này, Phùng Khánh Linh trở thành từ khóa thịnh hành theo cách rất riêng. Dù không giành được giải thưởng nào, nữ ca sĩ vẫn tạo được sức lan tỏa nhờ loạt khoảnh khắc đời thường được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Đặc biệt, câu nói “Phùng Khánh Linh thì rất là bạn ấy rồi” của Hội đồng chuyên môn dành cho nữ ca sĩ nhanh chóng được nhắc lại liên tục.

Phùng Khánh Linh và "chiếc cúp" trong lòng người hâm mộ.

Không khí lễ trao giải thêm phần vui nhộn với loạt tình huống “dở khóc dở cười” như Mason Nguyễn tranh lì xì cùng Lyhan nhưng kết quả lại “giành không nổi”. Hay Trấn Thành thơm má Hari Won giữa lúc ERIK cất giọng với ca khúc Dù Cho Tận Thế. Thậm chí khi lên trao giải, Hari đã có hành động “vỗ yêu” ông xã.

Vũ trụ Say Hi thân thiết đùa giỡn trên sóng truyền hình. Nguồn: @_meithalo (TikTok)

Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Trấn Thành khiến SOOBIN hóa "bóng đèn".

SOOBIN "lùi bước về sau" để nhìn SlimV rõ hơn.

Những khoảnh khắc "ngoài kịch bản" tiếp tục mang đến tiếng cười cho khán giả khi Anh Tú Atus không nhịn được cười trên sân khấu trao giải vì đọc nhầm. Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm vừa hết "kiếp nạn" tiếng Anh nay lại bị "khắc chế" bởi dãy số bầu chọn, chỉ nói đúng hai từ “thuộc về” gợi lại ký ức trước đó.

Nguồn: @pttramy310 (TikTok)

Không chỉ những nghệ sĩ nhận giải viral mà những khách mời lên trao giải cũng gây chú ý không kém.

Từ những gì lan tỏa sau Làn Sóng Xanh 2025, có thể thấy một tín hiệu rõ ràng: Nền âm nhạc Việt đang dần "tiệm cận" tinh thần của các lễ trao giải quốc tế. Nếu trước đây, khán giả quen với việc theo dõi những lễ trao giải lớn của Hàn Quốc như GDA, MAMA, MMA hay SMA, thì nay, những cái tên như Làn Sóng Xanh đã dần trở thành thói quen thưởng thức văn hóa đại chúng trong nước.