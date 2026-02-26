Phương Mỹ Chi và Hòa Minzy được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

HHTO - Hai nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi và Hòa Minzy là những đại diện nổi bật của lĩnh vực Văn hóa - nghệ thuật trong danh sách đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Phương Mỹ Chi

Ở tuổi đôi mươi, Phương Mỹ Chi tiếp tục khẳng định hướng đi riêng khi theo đuổi dòng âm nhạc mang đậm bản sắc văn hóa dân gian, kết hợp yếu tố hiện đại để tiếp cận khán giả trẻ. Trong năm 2025, nữ ca sĩ gây chú ý với loạt sản phẩm âm nhạc được đầu tư nghiêm túc, khai thác chất liệu truyền thống theo cách sáng tạo, góp phần đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với công chúng đương đại.

* Thành tích/Khen thưởng: - Trong năm qua, các dự án âm nhạc của Phương Mỹ Chi tiếp tục trung thành với chất liệu văn hóa dân gian, nhưng được đặt trong cấu trúc đương đại hơn - nơi dân ca, âm nhạc truyền thống và ngôn ngữ Pop hiện đại có thể song hành; - Góp mặt trong chương trình, sự kiện cấp Quốc gia dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh và Cách mạng tháng Tám thành công, Đại hội Thi đua yêu nước; - Quán quân chương trình Em xinh "Say Hi"; - Top 3 Sing! Asia 2025; - Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2025; - Tatler Most Influential Vietnam 2025 (Danh sách nhân vật có tầm ảnh hưởng - Tatler Asia); - Giải Mai Vàng năm 2025; - Ca sĩ đột phá - Làn Sóng Xanh năm 2025; - Top 10 truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025; - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024; - Giải thưởng Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2024; - Cúp chiến thắng giải thưởng Làn Sóng Xanh với hạng mục “Gương mặt mới của năm” năm 2023.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi còn tích cực tham gia các chương trình, sự kiện văn hóa lớn, qua đó lan tỏa giá trị truyền thống và hình ảnh tích cực của nghệ sĩ trẻ. Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc, trở thành một trong những gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Hòa Minzy

Hòa Minzy được đề cử nhờ những thành tích nổi bật cả về chuyên môn lẫn hoạt động xã hội. Năm 2025 đánh dấu bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của nữ ca sĩ với các sản phẩm âm nhạc mang màu sắc văn hóa truyền thống, đặc biệt là những dự án góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Việt Nam đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

*Thành tích/Khen thưởng: - Ra mắt MV “Bắc Bling” năm 2025 - đưa văn hóa truyền thống đến gần với giới trẻ và khẳng định bản sắc văn hóa Kinh Bắc trong dòng chảy hiện đại; - Ra mắt MV “Nỗi Đau Giữa Hoà Bình” tri ân sự hi sinh của những người mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời là nhạc phim “Mưa đỏ” - bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; - Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2023 - 2025 nhân kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025)” năm 2025; - Nhận 7 giải thưởng tại Làn Sóng Xanh 2025; - Giải Khuyến khích Hạng mục sản phẩm số đa phương tiện cho tác phẩm MV “Bắc Bling” năm 2025; - Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2025; - MV “Bắc Bling” nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc góp phần quảng bá văn hóa, du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2025; - Bằng khen Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025; - Bằng khen Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2025; - Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức sản xuất và tuyên truyền phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); - Được nhận Thư cảm ơn từ Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, do đóng góp vào công tác xã hội, hỗ trợ trẻ em, người nghèo, vùng lũ.

Không chỉ tạo dấu ấn bằng các sản phẩm đạt hiệu ứng cao, Hòa Minzy còn được ghi nhận bởi sự bền bỉ trong các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng và tinh thần trách nhiệm xã hội của một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng. Hình ảnh gần gũi cùng những đóng góp thiết thực đã giúp cô chiếm được nhiều tình cảm của khán giả và giới chuyên môn.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh những cá nhân dưới 35 tuổi có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực như: Học tập, Nghiên cứu khoa học, Văn hóa - Nghệ thuật, Thể thao, Hoạt động xã hội, Quốc phòng - An ninh.

Danh sách đề cử sẽ tiếp tục được hội đồng xét chọn xem xét trước khi công bố các gương mặt đạt danh hiệu chính thức trong thời gian tới. Dù kết quả ra sao, việc góp mặt trong danh sách đề cử cũng là minh chứng cho hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc và những giá trị tích cực mà hai nữ ca sĩ đã và đang lan tỏa.