Qua 2 số lên sóng Olympia, Khánh Vy diện đồ thế nào mà bị chê nhạt nhoà so với Diệp Chi?

HHT - Một cô gái ở Trung Quốc vừa đi tập yoga buổi đầu tiên nên không thể tập thật “chuẩn” một số động tác theo như ý của giảng viên. Trong lúc giảng viên “giúp đỡ” để cô gái này tập cho hoàn hảo thì không may, giảng viên ấn gãy luôn xương đùi của cô.

HHT - Dù chỉ là một “tấm chiếu mới” trong việc tham gia các hoạt động quốc tế, hai cô bạn Xuân Nhi và Lê Minh vẫn xuất sắc “ẵm” trọn học bổng Chứng chỉ Năng lực Toàn cầu của New Zealand năm 2021 do Cơ quan Giáo dục New Zealand trao tặng.