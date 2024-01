Quả Cầu Vàng 2024: Taylor Swift bị đùa kém duyên, Kylie Jenner khiến Selena Gomez bẽ mặt?

HHT - Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024 mới đây đã chứng kiến loạt khoảnh khắc khó quên của dàn sao đình đám như Taylor Swift, Timothée Chalamet, Kylie Jenner và cả Selena Gomez.

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024 vừa được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 8/1 (theo giờ Việt Nam). Giải thưởng lần này quy tụ nhiều đạo diễn và diễn viên nổi tiếng, những người chiến thắng cũng nhận được sự tán dương từ đại đa số khán giả. Bên cạnh câu chuyện trao giải, Quả Cầu Vàng còn chứng kiến nhiều khoảnh khắc bên lề khó quên đến từ các ngôi sao tham dự.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner phát "kẹo ngọt"

Là một trong những cặp đôi được quan tâm nhất hiện nay, Kylie Jenner và Timothée Chalamet luôn biết cách khiến người khác phải bàn tán. Tại lễ trao giải năm nay, Timothée và Kylie không ngần ngại thể hiện tình cảm ngay trên sóng truyền hình CBS nhằm khẳng định tình yêu của cả hai là "hàng real".

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi còn được tạp chí Vogue đăng tải lên Instagram của họ. Dù trắng tay ra về, Timothée vẫn kịp để lại ấn tượng cùng bạn gái tại lễ trao giải năm nay.

Taylor Swift "cứng đơ người" khi bị đùa kém duyên

Xuất hiện tại Quả Cầu Vàng 2024 cùng chiếc đầm xanh nổi bật, Taylor Swift dễ dàng thu hút được mọi ánh nhìn tại lễ trao giải. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sinh năm 1989 lại không may trở thành tâm điểm của một câu đùa kém duyên đến từ người dẫn chương trình Jo Koy. Cụ thể, khi nói về Taylor Swift, nam danh hài Jo Koy đã khẳng định rằng: “Sự khác biệt giữa các trận bóng của NFL và Quả Cầu Vàng là Taylor Swift ít bị máy quay chĩa vào hơn khi tham dự lễ trao giải này".

Câu đùa này xuất phát từ việc Taylor Swift được ưu ái lọt vào khung hình của nhiều máy quay tại các trận đấu bóng bầu dục của bạn trai Travis Kelce. Việc này từng khiến nhiều khán giả của môn thể thao này không vui và lên tiếng chỉ trích Taylor Swift, cho rằng họ muốn xem đấu bóng chứ không thích xem Taylor Swift. Biểu cảm của Taylor Swift sau câu đùa của Jo Koy cũng được máy quay bắt trọn. Khán giả dễ dàng thấy giọng ca Cruel Summer không mấy vui vẻ với câu đùa trên.

Selena Gomez bị Kylie Jenner làm bẽ mặt?

Sau khi lễ trao giải kết thúc, một đoạn clip nói chuyện giữa Selena Gomez, Taylor Swift và Keleigh Sperry trở nên viral trên Twitter. Cụ thể, nhiều khán giả đã đọc khẩu hình miệng của Selena và suy đoán ra nội dung rằng Selena đã đề nghị chụp hình với Timothée Chalamet nhưng bị Kylie Jenner từ chối.

Đoạn hội thoại được người hâm mộ đọc được như sau [Selena: “I asked for a picture with him and she (kylie jenner) said no” (Tôi xin chụp hình với anh ấy mà cô ấy bảo không), Keleigh Sperry: “With Timothée?” (Chụp với Timothée hả?). Selena gật đầu].

Suy đoán này càng trở nên thuyết phục khi một đoạn clip khác có âm thanh được đăng tải, cho thấy Keleigh Sperry đã hỏi Selena rằng có phải “Timothée” không, đúng như đoạn hội thoại từ khẩu hình miệng của Selena Gomez. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán, hiện Selena vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.