Qua loạt động thái này, siêu mẫu Thanh Hằng đang ngầm hé lộ sắp lên xe hoa?

HHT - “Hỷ sự" của siêu mẫu Thanh Hằng được netizen bàn tán xôn xao khi gần đây nữ siêu mẫu dường như cố tình "flex" việc mình sắp có tin vui.

Mới đây, Thanh Hằng đã đăng loạt story Instagram với bàn tay đeo nhẫn và lấp ló chiếc váy trắng voan được đính kết đá tinh xảo giống như một chiếc váy cưới. Cư dân mạng càng thêm khẳng định, nữ siêu mẫu chắc chắn đang "rục rịch" chuẩn bị cho đám cưới trong tương lai gần nhất.

Cách đây vài ngày, "chị đại" của The New Mentor cũng có loạt động thái "úp mở" về ngày đặc biệt. Nữ siêu mẫu đăng hình ảnh mặc áo dài hồng nền nã với nụ cười hạnh phúc. Bên cạnh cô còn có một chiếc bánh kem với dòng chữ “The best day of my life” cùng nhiều hoa tươi bày trí xung quanh. Điều này làm netizen nghĩ ngay tới một lễ dạm ngõ hay buổi gặp mặt giữa hai nhà.

Vào tháng 5 năm nay, siêu mẫu xác nhận đã có bạn trai và đang rất hạnh phúc với mối quan hệ này. Thanh Hằng cũng chia sẻ rằng cô cũng đã sẵn sàng kết hôn ở tuổi 40. Danh tính “nửa kia" của nàng mẫu kì cựu vẫn được cô giữ kín.

Đầu tháng 8, nữ siêu mẫu đã có màn "đánh úp" netizen khi chia sẻ hình ảnh bàn tay mang nhẫn kim cương ở ngón áp út với dòng trạng thái “Just say YES”. Điều này làm đông đảo khán giả tin rằng, siêu mẫu sẽ sớm có "hỷ sự".

Dưới bài đăng, cô đã nhận về nhiều bình luận chúc mừng từ khán giả. Ngay cả các người đẹp như Hoa hậu Khánh Vân hay Á hậu Phương Anh cũng không giấu nổi sự hào hứng trước tin vui này.