Quá nhiều mỹ từ để nói về Jisoo BLACKPINK: "Tiên tử", "Hoa hậu Hàn Quốc" và còn gì nữa?

HHT - Jisoo luôn được nhắc đến như biểu tượng visual của Gen 3 của K-Pop. Ngoại hình của cô nàng luôn là “vũ khí” giúp Jisoo đánh gục trái tim của người hâm mộ. Bởi mỗi lần Jisoo xuất hiện lại là một lần cô nàng gây "sốc" nhờ visual siêu thực.

Là chị cả của BLACKPINK, đồng thời cũng là gương mặt đại diện của nhóm, không ít lần Jisoo khiến fan phải “xỉu lên, xỉu xuống” trước nhan sắc tựa như “tiên nữ giáng trần” của mình.

Sở hữu khuôn mặt có tỷ lệ hoàn hảo với đôi mắt bồ câu hút hồn, sống mũi cao và đôi môi trái tim nhỏ nhắn, từng đường nét của Jisoo đều hài hòa và cân đối với toàn bộ gương mặt. Tổng thể khuôn mặt của cô nàng không có điểm nào có thể chê được, thậm chí đến cả bác sĩ thẩm mỹ cũng phải công nhận và khen ngợi khuôn mặt hoàn hảo của nữ thần tượng.

Sang chảnh, nóng bỏng trong So Hot

Nói đến những lần Jisoo gây "sốc visual", không thể không nhắc đến phần trình diễn So Hot Remix tại SBS Gayo Daejun vào năm 2017. Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, cô nàng xuất hiện với kiểu tóc mái mới lạ cùng với trang phục biểu diễn đậm chất girl-crush, thu hút vô số ánh nhìn.

Màn trình diễn sau đó đã trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng mạng và đến tận bây giờ rất nhiều người hâm mộ vẫn chọn sân khấu So Hot là một trong những sân khấu đỉnh cao của Jisoo cũng như BLACKPINK.

Từng làm mưa làm gió khắp các trang báo và mạng xã hội, hình ảnh Jisoo trên sân khấu SBS Gayo Daejun năm 2017 đã từng khiến không ít cư dân mạng bị “hớp hồn” trước nhan sắc đỉnh cao của cô nàng.

Biểu cảm xuất sắc cùng với thần thái ngút ngàn đã giúp Jisoo thu hút được một lượng lớn fan mới. Đặc biệt hơn, ngay sau màn trình diễn, cái tên Jisoo đã nhanh chóng leo lên Top 10 tìm kiếm của Twitter và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Visual mơ màng, ma mị trong "cơn sốt Jisoo"

Màn trở lại với ca khúc How You Like That được đánh dấu là một trong những lần Jisoo khiến cả cộng đồng mạng điên đảo về nhan sắc của mình. Ngay khi bức ảnh teaser cá nhân của cô nàng được tung ra, đã có vô số lượt chia sẻ cũng như những lời cảm thán về visual vô thực của Jisoo.

Đặc biệt kiểu tóc “hai nơ” và phong cách trang điểm của cô nàng trong teaser How You Like That đã tạo nên làn sóng xu hướng ở các nước châu Á, bao gồm cả Việt Nam. Phong cách chấm bi của Jisoo còn tạo ra trào lưu #JisooMakeup gây sốt một thời trên mạng xã hội Instagram.

Kiều diễm xứng danh Đại sứ, "nàng thơ châu Á" của Dior

Sự xuất hiện của Jisoo trên tạp chí Elle Hồng Kông quảng bá cho Dior đã từng trở thành đề tài bàn luận rầm rộ trong cộng đồng mạng. Phong cách trang điểm mới lạ đầy sắc xảo của cô nàng đã tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau về sự phá cách trong ngoại hình của Jisoo.

Không còn dáng vẻ dịu dàng, nữ tính, nhẹ nhàng như mọi khi, nữ thần tượng gây ấn tượng mạnh với hình ảnh quý cô quý phái, sang trọng, kiều diễm khiến không ít cư dân mạng mê mẩn.

“Blonde Jisoo” thời thượng

Gần đây nhất, hình ảnh Jisoo với mái tóc vàng được cô nàng đăng tải trên trang Instagram của mình đã khiến cho cộng đồng BLINK náo loạn vì visual gây "điên đảo" của mình. Chỉ hai giờ đồng hồ sau khi được đăng tải, bức hình đã thu hút được hơn 2 triệu lượt yêu thích và 100.000 lượt bình luận.

Cư dân mạng ai nấy cũng đều cảm thán trước tạo hình mới mẻ của Jisoo, nhiều người hâm mộ thậm chí còn không tin vào mắt mình mà cứ ngỡ bức hình là do fan chỉnh sửa.

Dù có để kiểu tóc nào đi chăng nữa, Jisoo luôn khiến fan phải “ôm tim” trước nhan sắc đẹp tựa hoa hậu của mình.