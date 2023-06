Quan Kế Huy xúc động hội ngộ thần tượng Harrison Ford trên thảm đỏ Indiana Jones 5

HHT - Trên thảm đỏ tại Los Angeles, ngôi sao gạo cội 80 tuổi Harrison Ford và bạn diễn “nhí” năm nào giờ đã 51 tuổi Quan Kế Huy có dịp hội ngộ với nhau.

Harrison Ford và Quan Kế Huy từng là đôi bạn diễn ăn ý trong tác phẩm Indiana Jones and the Temple of Doom ra mắt vào năm 1984. Lần này, cả hai có dịp gặp lại nhau tại buổi ra mắt Indiana Jones và Vòng Quay Định Mệnh - phần phim mới nhất của loạt phim phiêu lưu nổi tiếng này.

Nam diễn viên Everything Everywhere All at Once đã quàng tay ôm chặt Harrison Ford. Khi được hỏi cảm thấy thế nào về thành công rực rỡ của Quan Kế Huy thời gian qua, Harrison Ford trả lời: “Tôi không cần phải tự hào về cậu ấy bởi Quan Kế Huy đã tự mình làm tất cả những điều này. Tôi không đóng góp được gì cho thành công của cậu ấy. Tôi vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ anh chàng này, nhưng niềm tự hào là của riêng anh ấy”.

Sự nghiệp của Quan Kế Huy mở màn với vai diễn Short Round hỗ trợ đắc lực cho Harrison Ford trong Indiana Jones and the Temple of Doom. Đây là phần tiền truyện về nhân vật giáo sư khảo cổ học đam mê phiêu lưu, với các sự kiện xảy ra trước Raiders of the Lost Ark (1981).

Ở thời điểm đó, Quan Kế Huy - một cậu bé 12 tuổi - đã vượt qua 6.000 ứng viên khác để có được vai diễn Short Round. Tác phẩm giúp anh có màn chào sân ấn tượng ở kinh đô điện ảnh thế giới, mang về cho Quan Kế Huy một vai đặc sắc khác trong The Goonies một năm sau đó.

Tái xuất Hollywood sau một thời gian dài với Everything Everywhere All at Once vào năm ngoái, Quan Kế Huy thường xuyên hội ngộ Harrison Ford tại các sự kiện điện ảnh. Tại lễ trao giải Oscar đầu năm nay, bộ phim của Quan Kế Huy đã chiến thắng tới 7 tượng vàng Oscar, trong đó có danh hiệu Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho anh.

Harrison Ford cũng là người công bố giải thưởng Phim hay nhất cho đoàn Everything Everywhere All at Once trên sân khấu Oscar lần thứ 95. Sau cái ôm tại Oscar, những hình ảnh của Harrison Ford và Quan Kế Huy năm xưa trong Indiana Jones and the Temple of Doom viral trở lại trên mạng xã hội.

Trong đó có cả cảnh Harrison Ford, khi ấy 41 tuổi, ôm Quan Kế Huy, khi đó mới 12 tuổi. Cuộc hành trình của hai diễn viên sau ngần ấy thời gian khiến nhiều khán giả xúc động. Ngôi sao 80 tuổi từng chia sẻ rằng ông lập tức nhận ra ngay bạn diễn nhí năm xưa đã trưởng thành và đạt được hào quang rực rỡ khi bước qua tuổi ngũ tuần.

Nhiều khán giả mong chờ sự trở lại của Harrison Ford trong Indiana Jones và Vòng Quay Định Mệnh. Tác phẩm hứa hẹn đem đến những chuyến phiêu lưu mạo hiểm để khám phá những kỳ quan, những báu vật cổ đại tưởng chừng đã biến mất từ lâu. Nhưng lần này mọi thứ có vẻ còn khó khăn và nguy hiểm hơn khi ông phải chạy đua với thời gian để tìm lại một báu vật cổ có thể thay đổi cả lịch sử nhân loại.