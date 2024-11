Quang Hùng MasterD: Một hành trình "chậm nhịp" nhưng đầy sức bật

HHT - Quang Hùng MasterD, chàng trai sinh năm 1997 đến từ Thừa Thiên Huế, không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng âm nhạc mà còn bởi dáng vẻ “chậm nhịp” đầy khác biệt. Từ những bước đi loay hoay trong nước đến khi vụt sáng trên thị trường âm nhạc quốc tế, hành trình của Quang Hùng là câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ.

Tài năng âm nhạc được thử lửa

Lê Quang Hùng bắt đầu hành trình âm nhạc của mình với một xuất phát điểm không mấy thuận lợi. Tham gia The Debut 2018, Quang Hùng để lại ấn tượng là một thí sinh rụt rè, thiếu tự tin. Khoảnh khắc nam nghệ sĩ mất bình tĩnh trên sân khấu từng khiến Hoàng Thùy Linh thốt lên: “Tại sao không tiếp tục nở nụ cười, tiếp tục đu đưa theo nhạc”. Lời nhận xét ấy phản ánh chính xác những khó khăn mà Quang Hùng phải đối mặt: sự thiếu chuẩn bị, sự loay hoay trong việc định hình phong cách, và áp lực từ một thị trường nội địa cạnh tranh khốc liệt.

Thời gian sau đó, Quang Hùng gần như biến mất khỏi radar của công chúng, chìm trong những nỗ lực tìm kiếm chỗ đứng tại thị trường trong nước. Dù có tài năng, giọng ca sinh năm 1997 vẫn phải đối mặt với cảm giác bị “bỏ quên”.

Câu chuyện thay đổi khi Quang Hùng ra mắt Dễ Đến Dễ Đi vào năm 2020. Không chỉ thành công trong nước, bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội tại Thái Lan, Campuchia, Lào, và Trung Quốc. Với hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube và TikTok, ca khúc này giúp Quang Hùng trở thành cái tên được yêu mến tại thị trường nước ngoài.

Người hâm mộ ở Thái Lan không chỉ cover bài hát mà còn tạo nên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ, đưa Quang Hùng vào vị thế “con cưng quốc tế”. Tuy nhiên, đối lập với sự đón nhận nồng nhiệt ấy, thị trường âm nhạc trong nước lại lạnh nhạt hơn. Quang Hùng bị ví von là “con cưng quốc tế, con ghẻ quốc dân” – một nghịch lý mà chính nam nghệ sĩ cũng phải chấp nhận trong giai đoạn ấy.

Một Quang Hùng mới: Chậm nhịp nhưng đầy nỗ lực

Nhìn lại, hành trình của Quang Hùng là một chuỗi những nỗ lực không ngừng nghỉ. Only C từng chia sẻ về giọng ca Thủy Triều: “Quang Hùng rất tài năng, 13 tuổi đã trốn ra net không phải chơi game mà để làm nhạc”. Điều này lý giải cho sự vững vàng trong chất nhạc và phong cách của Quang Hùng.

Hình ảnh Quang Hùng MasterD tại Anh Trai “Say Hi” là một phiên bản khác biệt. Tại đây, nam nghệ sĩ không chỉ thể hiện tài năng âm nhạc mà còn tìm thấy sự thoải mái trong việc bộc lộ cá tính. Khán giả yêu mến sự “chậm nhịp” dễ thương, sự ngập ngừng khi nói chuyện, và cách Quang Hùng để âm nhạc nói thay lời.

Tình Đầu Quá Chén, ca khúc tự sáng tác, đạt vị trí số 1 thịnh hành chỉ sau 2 tuần phát hành. Đồng thời, Catch Me If You Can, bài hát nam nghệ sĩ tham gia viết lời, đã đạt hơn 15 triệu lượt xem. Quang Hùng cũng là thành viên nhóm nhạc toàn năng Best 5 trong Anh Trai "Say Hi".

Anh Trai "Say Hi" không chỉ là sân chơi để Quang Hùng thể hiện tài năng, mà còn giúp Quang Hùng khám phá bản thân theo cách mới, nơi giọng ca Thủy Triều được trao quyền để “tẻn tẻn”, để nói nhiều mà không sợ sai. Các sáng tác của Quang Hùng cũng được bay xa hơn, cho thấy một cá tính âm nhạc độc lập và đặc sắc.

Sự yêu mến của khán giả dành cho hình ảnh “chậm nhịp” của Quang Hùng đã minh chứng rằng, đôi khi không cần phải hoàn hảo hay chạy đua với thời gian, một người nghệ sĩ vẫn có thể chinh phục trái tim khán giả bằng chính sự chân thật của mình.

Hành trình của Quang Hùng MasterD là minh chứng rõ nét cho việc thành công không đến từ may mắn mà từ sự nỗ lực không ngừng. Từ một chàng trai rụt rè trên sân khấu The Debut đến một hiện tượng quốc tế với những sáng tác triệu view, Quang Hùng đã khẳng định vị thế của mình trong lòng người hâm mộ.

Quang Hùng đã, đang và sẽ tiếp tục chinh phục trái tim của khán giả trong nước. Với tài năng cùng nỗ lực không ngừng, hành trình phía trước của giọng ca Thủy Triều hứa hẹn sẽ để lại nhiều dấu ấn đặc biệt.