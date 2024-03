Queen Of Tears: Bóc giá set đồ dịu dàng của Hae In bị chồng gọi là "style bà ngoại"

HHT - Ai cũng phì cười với một phân đoạn trong tập 3 "Queen Of Tears" khi Hyun Woo hồn nhiên cho rằng quần áo Hae In mặc rất giống style bà ngoại của mình. Nhưng nếu Hyun Woo biết giá trị của set đồ này, hẳn anh chàng sẽ hết hồn.

Nếu xem tập 3 Queen of Tears, ai cũng phì cười nhớ đến sự hồn nhiên vô tư của Hyun Woo, chàng trai cái gì cũng biết chỉ không biết nhận ra đồ hiệu. Trong một lần hẹn hò, Hae In đã nhập vai cô gái dịu dàng ngọt ngào với váy thắt nơ trắng, áo khoác lửng màu hồng nhạt.

Trang phục của Hae In cực ăn nhập với buổi đi chơi dưới tán hoa anh đào, cho đến khi Hyun Woo hồn nhiên cho rằng Hae In ăn mặc giống như bà ngoại của anh. Từ đó mà Hyun Woo mạnh dạn đoán bạn gái có hoàn cảnh khó khăn, nhưng dù gia đình cô mắc nợ thì Hyun Woo cũng không ngại, vẫn muốn gắn bó với Hae In.

Câu nói chân thành của Hyun Woo làm Hae In thực sự rung động và muốn kết hôn với anh. Còn khán giả thì nhanh chóng đi bóc giá set đồ này, để xem Hae In mặc gì mà bị bạn trai tưởng là con nhà nghèo. Hóa ra Hae In đã diện đồ Chanel sang chảnh.

Chiếc áo khoác vải tweet trứ danh của Chanel có giá khoảng 145 triệu đồng, còn balo Chanel thì nhỉnh hơn một chút, khoảng 150 triệu đồng. Vậy là chưa tính giá mẫu váy trắng bên trong thì Hae In đã khoác lên người gần 300 triệu đồng.

Ở tập 1, Hyun Woo cũng nhầm tưởng Hae In hoàn cảnh tới mức không có ô để đi về khi trời mưa nên đã cho cô mượn ô kèm theo lời tỏ tình cực hài hước. Đấy là vì Hyun Woo không nhận ra trên cổ tay Hae In là một chiếc đồng hồ hiệu Bvlgari có giá khoảng 140 triệu, bộ váy trắng sơ sơ cũng 25 triệu chứ mấy.