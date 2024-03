Queen Of Tears: Sự thật về chiếc áo khoác “cả thế giới chỉ có hai” mà Hong Hae In khoe khéo

HHT - Đại tiểu thư Hong Hae In có nguyên một phòng trang phục hoành tráng, đồ hiệu không thiếu nhưng cô từng khoe về một chiếc áo khoác rất đặc biệt. Vậy lai lịch của nó có giống như Hae In kể không?

Sau bốn tập Queen Of Tears, có quá nhiều điều để mọi người nhớ đến Hong Hae In. Là đại tiểu thư của gia tộc giàu nhất nhì Hàn Quốc, Hong Hae In lúc nào cũng phải gồng mình lên để đối phó với người thân lẫn người lạ, chỉ có thể mềm yếu trước một mình Hyun Woo mà thôi.

Hong Hae In lúc nào cũng xuất hiện với đồ hiệu từ đầu đến chân. Khi biết mình mắc bệnh nan y chỉ sống được 3 tháng nữa thì Hae In lại tiếc nuối những bộ đồ phiên bản giới hạn mà cô mua đã lâu nhưng vẫn chưa kịp mặc. Có thể thấy Hong Hae In rất quan tâm đến chuyện ăn mặc, chọn trang phục dựa theo sự kiện mà cô sắp đến.

Chẳng hạn như muốn bước chân vào hội Nghìn Tỷ, Hong Hae In sẽ phải tìm cách tăng doanh số bán hàng của trung tâm thương mại mà cô làm giám đốc. Muốn như vậy, cô phải hợp tác được với thương hiệu thời trang Hercyna. Và trong buổi gặp gỡ giám đốc nhà mốt này, Hong Hae In đã mặc một chiếc áo khoác đen rất sang trọng.

Nàng đại tiểu thư tiết lộ rằng thiết kế có từ năm 1982, hãng Hercyna chỉ sản xuất đúng hai chiếc, một là phu nhân giám đốc nhà mốt sở hữu, và chiếc còn lại đang được Hae In mặc. Ai cũng thấy Hong Hae In mặc rất hợp, rất sang, và tin rằng mẫu áo này có lai lịch “không phải dạng vừa”. Nhưng thực tế thì không có thương hiệu thời trang nào tên là Hercyna cả.

Mẫu áo này của nhãn hiệu Alessandra Rich, có giá khoảng 45 triệu đồng và tất nhiên không phải phiên bản giới hạn, nên nhiều người muốn “cheap moment” với Hong Hae In vẫn có thể đặt mua.